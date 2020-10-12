Трамп изменил отношение к ядерному договору с Россией

Американское сетевое издание Axios сообщило о том, что Дональд Трамп готов еще до ноябрьских выборов заключить соглашение с Россией по контролю над ядерными вооружениями. Может быть, названный срок чересчур оптимистичен, но действительно скорое заключение подобное договоренности не выглядит сейчас фантастикой.

Axios ссылается на свои источники в окружении Трампа. Более того, собеседник издания сообщает, что принципиальная договоренность с Москвой уже есть. Все дело – в согласовании деталей.

Найти общий язык по вопросу о ядерном разоружении двум странам действительно надо и давно. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале следующего года. Если его не продлить или не предложить какую-то адекватную замену, это может привести к гонке ядерных вооружений со всеми вытекающими для мировой безопасности, последствиями.

До недавнего времени казалось, что перспектива оказаться без основополагающего договора, регулирующего численность ядерных арсеналов, Трампа совсем не пугает. Наоборот, администрация Белого дома сознательно стремилась «похоронить» СНВ-3. На переговорах с Россией США занимали позицию, которую трудно было назвать конструктивной. Москва предлагала просто продлить СНВ-3. А США настаивали, чтобы к российско-американской договоренности присоединился еще и Китай, который это делать совершенно не хотел. Это и понятно: у КНР мало ядерных боеголовок, в сравнении с Америкой и Россией. Следовательно, любые ограничивающие договоренности поставят китайцев в заведомо проигрышное положение. В результате до лета этого года все шло к тому, что СНВ-3 будет благополучно похоронен, а ничего взамен не появится.

Пессимистически перспективы заключения договоренности с Россией оценивали и противники Трампа, демократы. В пику сопернику, Джо Байден обещал, в случае победы, продлить СНВ-3. Это обстоятельство заставляло Трампа еще активнее держаться своей позиции по договоренности с Москвой.

Но вдруг ситуация изменилась. Трамп, подходивший к вопросам гонки вооружений чрезвычайно самоуверенно, не стал больше говорить о том, что США выиграет любое соревнование с любой страной мира. В сентябре американцы сняли свое требование о присоединении Китая к СНВ-3. Теперь позиция Вашингтона иная: может быть заключено какое-то двустороннее соглашение, к которому позднее нужно уговорить присоединиться КНР. Как выражался в сентябре в интервью тому же Axios спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли, «произошел сдвиг».

Его причина – финансовые проблемы, с которыми столкнулись США из-за пандемии. Стало не до гонок вооружений. В Пентагоне выражали обоснованные опасения, что кризис отразится на финансировании вооруженных сил. Военные начали публично высказываться за продление СНВ-3. Отношения Трампа с армейской верхушкой и так складываются не блестяще. Военных явно раздражает стиль руководства президента, его заявления и намеки на то, что вооруженные силы могут привлечены для выполнения не свойственных им задач – борьбы с массовыми беспорядками или даже для обеспечения законности голосования.

Трамп, в свою очередь, недоволен нежеланием руководителей Пентагона беспрекословно следовать курсу Белого дома. Из-за разногласий с президентом в начале 2019 года ушел в отставку министр обороны Джеймс Мэттис. Теперь в прессе вовсю обсуждается возможный уход со своей должности нынешнего главы Пентагона Марка Эспера. Разнятся лишь оценки, когда он покинет пост, до выборов или после них.

В этих условиях Трамп решил не спорить с военными. К тому же договоренность с Россией в области безопасности может быть, пусть и не особенно большим, но предвыборным козырем нынешнего руководителя страны в глазах избирателей. Трамп вообще позиционирует себя как президента-миротворца: он и американских солдат с Ближнего Востока выводит, он и Израиль с арабами мирит. Договоренность с Москвой, делающая мир безопаснее, вполне отвечает духу внешней политики Трампа. Тем более, что главного врага Америки он обозначил четко и давно: это не Америка, а Китай.