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Товары «от коронавируса» попадут в потребительскую корзину

Москва, 12.10.2020
Росстат намерен включить в потребительскую корзину могут включить товары и услуги, получившие актуальность во время пандемии.
#Потребление
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#Экономика
  • Товары «от коронавируса» попадут в потребительскую корзину

Владимир Смирнов/ТАСС

С 2021 года в потребительскую корзину могут включить товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом руководитель Росстата Павел Малков рассказал газете «Известия». В число товаров первой необходимости могут попасть дизенфицирующие средства и услуги хостелов.

По его словам, речь, в частности, идет о дезинфицирующих средствах, например, геле для душа, антисептике для рук и дезинфицирующем средстве для поверхностей. Еще одним важным изменением может стать включение в корзину услуг хостелов, спрос на которые возрастает в связи с развитием внутреннего туризма.

«Сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров», — добавил  Павел Малков. Он отметил, что на фоне самоизоляции популярность приобрели тематические пакеты телеканалов и медиасервисов.

Росстат при расчете индекса потребительских цен (ИПЦ) собирает данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. В составе корзины уже сейчас есть мобильная связь, интернет и стационарная телефонная связь.

Так что потребкорзина идет в ногу со временем. Набор пересматривается раз в год.

То, что со следующего года в потребительскую корзину могут включить товары, на которые сильно вырос спрос во время пандемии, обусловлено не только текущей ситуацией, но и изменением потребительского поведения, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Эпидемия коронавируса и карантинные меры вызвали ажиотажный спрос на медицинские маски, перчатки, санитайзеры, бытовую химию для дома.

Эпидемиологи заявляют, что коронавирус останется с нами минимум еще на год, но возможно, станет сезонным заболеванием. С этой точки зрения включить такие товары в потребительскую корзину — это логично, считает эксперт.

В то же время сами ритейлеры, по многим опросам профильных агентств, отмечают долговременные тенденции изменения потребительского поведения. Например, в этом году в натуральном выражении в потребительской корзине значительно выросла доля бытовой химии (+5%), фармацевтические товары выросли до 9% (два года назад их доля составляла 4%). То есть россияне еще до пандемии начали больше покупать лекарств и различных товаров медицинского предназначения и аптечного рынка.

Также отмечается, что товары гигиены — это так называемые «панические товары с долгосрочным эффектом», которые даже после снижения покупок все равно будут покупать больше, чем в докризисные времена. К этим товарам относится туалетная бумага, бумажные салфетки, мыло, санитайзеры, товары личной гигиены.

Поэтому, уверен Артем Деев, изменение потребительской корзины и добавление в нее перечисленных товаров — это реакция государства на поведение людей в этом году и в долгосрочной перспективе.

Но вообще, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, это плохой «звоночек» — включение в потребкорзину антисептиков и средств для дезинфекции поверхностей наталкивает на мысли, что период пандемии может затянутся на неопределенный срок, а с точки зрения психологического здоровья общества это крайне неблагоприятная ситуация. С одной стороны, потребкорзина, конечно, понятие крайне условное — мало кто в действительности смотрит на ее содержание, большая часть потребителей отталкиваются от своего внутреннего списка. Но другой вопрос — что так мы формируем совершенно новое общественное сознание, с повышенной боязнью заразиться.

И таким образом, применение антисептиков может прочно войти в общественную жизнь, хотя в обычных условиях такое чрезмерное использование средств дезинфекции и не нужно. Из очевидных экономических плюсов: производители дезинфицирующих средств могут рассчитывать на хорошие прибыли еще долгое время, в то время как большая часть бизнеса должна будет увеличивать собственные расходы.

Что же касается цифровых сервисов, то в этом плане инициативу можно рассматривать в позитивном ключе, отмечает Алексей Антонов. Внесение этих услуг в список наиболее востребованных может создать условия для ограничения ценообразования на них, ведь в потребкорзине не могут находится заведомо недоступные для большинства населения товары и услуги.

Включение услуги проживания в хостеле может, в теории, активизировать этот вид туристического бизнеса. Но, предупреждает эксперт, «закон о хостелах», вводящий ряд непопулярных ограничений для них, будет выступать сдерживающим фактором.

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