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В Азербайджане против российского журналиста Пегова возбудили уголовное дело

Москва, 12.10.2020

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского гражданина, военного журналиста Семена Пегова.

Дело возбуждено по статьям «Публичные призывы к терроризму», «Публичные призывы, направленные против государства» и «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики», передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на официальное сообщение надзорного ведомства республики, нашего соотечественника обвиняют в том, что он въехал с территории Армении в Нагорный Карабах, который Баку считает своей территорией.

«Люди, посетившие этот регион без официального уведомления властей Азербайджана, автоматически объявляются персонами нон грата и включаются в чёрный список.», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Напомним, столкновения на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября, после чего обе стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в провоцировании конфликта: премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что ее ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. В Баку же заявили, что ВС Азербайджана только предпринимает ответные меры на действия армянской стороны на линии соприкосновения.

Рано утром 10 октября, после 9-часовых переговоров, проходивших в Москве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов подписали соглашение о прекращении огня. Документ краток и состоит из четырёх пунктов.

Первый – с 10 октября «для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших» вступает в силу перемирие. Второй – «конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно». Третий – Армения и Азербайджан возобновляют переговоры, признавая посредничество сопредседателей Минской группы ОБСЕ (то есть, России, Франции и США). Четвёртый – стороны подтверждают неизменность переговорного процесса.

Однако сразу после начала действия перемирия официальные представители министерств обороны Азербайджана и Армении заявили о его нарушении со стороны противника.

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