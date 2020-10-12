В Кремле заяверили, что система борьбы с COVID в РФ позволит избежать полного локдауна

В России на сегодня создана система по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которая позволит при нынешнем росте заболеваемости не переходить к полному локдауну, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении дополнительных ограничений из-за осеннего роста заболеваемости.

Чиновник также сообщил, что главным приоритетом для власти являются «жизнь и здоровье людей, а все остальное следует далее». Он также заявил, что в России создан большой запас прочности по сравнению с весной текущего года, когда наблюдалась первая волна эпидемии.

«Разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность», - рассказал Песков. Он добавил, что в стране достаточный коечный фонд для больных коронавирусом, что позволит принимать еще больше инфицированных, обеспечивая им возможность для более эффективного и быстрого излечения.

Чиновник заверил, что все указанные факторы помогут власти быть более «гибкими, учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун».