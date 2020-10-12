В МВД Белоруссии допустили применение боевого оружия против протестующих

В МВД Белоруссии заявили, что в связи с тем, что протесты в стране стали радикализироваться, правоохранители и военнослужащие в случае необходимости будут применять против протестующих боевое оружие и спецсредства.

«Протесты, которые сместились преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – говорится в заявлении заместителя главы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, размещенном в телеграм-канале ведомства.

По его словам, страну «пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции». При этом он подчеркнул, что происходившее вчера в Минске ничего общего с гражданским протестом не имело.

«Еще днём и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки», – резюмировал заместитель министра внутренних дел Белоруссии.

Ранее сообщалось, что накануне в Минске силовики жёстко разгоняли участников очередной акции протеста. В частности, телеграм-канал Tut.by опубликовал видео с задержаниями и избиениями протестующих. Митингующие оказывали сопротивление и вступали в драки с милицией. Силовики в ответ применяли водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция не признала объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.