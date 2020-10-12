В Нижегородской области неизвестный обстрелял автобус: есть убитые и раненые

В городе Бор Нижегородской области неизвестный мужчина обстрелял рейсовый автобус. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, чрезвычайная ситуация произошла в городе Бор.

В результате случившегося погибли три человека, ещё трое – получили ранения. В свою очередь РИА Новости сообщает, что жертвами стрелка стали четыре человека, трое ранены. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Также источник агентства утверждает, что была обстреляна остановка общественного транспорта.

Нападавшему удалось скрыть с места преступления в близлежащем лесу. По информации местных СМИ, стрелку на вид 40 лет, при себе у него ружье и рюкзак.

Другие подробности пока не сообщаются.