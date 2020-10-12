В России выявлено 13,5 тыс. новых случаев COVID

В России за истекшие сутки выявлено 13 592 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом число заболевших в стране выросло до1 312 310. Выписано из российских больниц за последние 24 часа 3 793 человека, 125 пациентов умерли. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии составило 22 722 человека, успешно перебороли болезнь 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение 265 353 человека.

Суточный рост новых случаев коронавируса в РФ начался с сентября. В начале месяца фиксировалось более 5 тыс. новых диагнозов в сутки, к концу сентября этот показатель вырос до 8 тыс. В начале октября фиксировалось уже 10 тыс. новых заболевших. Накануне был отмечен рекордный рост за всю пандемию - 13 634 случая.

В относительном выражении прирост числа заболевших снизился с 1,1% до 1%, наименьший прирост за сутки отмечен в Чечне (0,3%) и Республике Чувашия (0,4%).

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве, где зафиксировано 4 395 случаев. На втором месте находится Санкт-Петербург (+538), на третьем Московская область (+440). В пятерке – Ростовская область (+274), Нижегородская область (+271).