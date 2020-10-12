Вход/Регистрация Подписка

В России выявлено 13,5 тыс. новых случаев COVID

Москва, 12.10.2020
  • В России выявлено 13,5 тыс. новых случаев COVID

ТАСС

В России за истекшие сутки выявлено 13 592 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом число заболевших в стране выросло до1 312 310. Выписано из российских больниц за последние 24 часа 3 793 человека, 125 пациентов умерли. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии составило 22 722 человека, успешно перебороли болезнь 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение 265 353 человека.

Суточный рост новых случаев коронавируса в РФ начался с сентября. В начале месяца фиксировалось более 5 тыс. новых диагнозов в сутки, к концу сентября этот показатель вырос до 8 тыс. В начале октября фиксировалось уже 10 тыс. новых заболевших. Накануне был отмечен рекордный рост за всю пандемию - 13 634 случая.

В относительном выражении прирост числа заболевших снизился с 1,1% до 1%, наименьший прирост за сутки отмечен в Чечне (0,3%) и Республике Чувашия (0,4%).

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве, где зафиксировано 4 395 случаев. На втором месте находится Санкт-Петербург (+538), на третьем Московская область (+440). В пятерке – Ростовская область (+274), Нижегородская область (+271).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. У «Газпрома» есть козырь, побить который Польше будет сложно
    Компания «Газпром» обжалует гигантский штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором за создание консорциума для строительства «Северного потока — 2», как и требование остановить весь проект. А по итогам данной ситуации Варшава может проиграть гораздо больше, чем одно судебное разбирательство
  2. Минсельхоз США: Россия наращивает экспорт свинины и не импортирует нашу
    В отчете Минсельхоза США говорится, что Россия нарастила производство, экспорт и открыла новые рынки для увеличения зарубежных поставок свинины
  3. В мире коронавирус наступает, а в Китае почти исчез
    Пока весь мир считает волны коронавируса и фиксирует рост заболеваемости, жители Китая наслаждаются каникулами Золотой недели и почти полным отсутствием зафиксированных случаев заражения в стране. Такая ситуация некоторых озадачивает, а других даже беспокоит. По поводу секрета Поднебесной выдвигаются разные версии
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама