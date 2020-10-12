Великобритания возвращает частичный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении на территории Англии трехступенчатой системы ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В районах с низкой опасностью заражения сохранятся ограничения на количество собравшихся вместе людей – не более шести человек, и требование о закрытии баров и ресторанов не позже 10 часов вечера.

Средний уровень опасности, помимо ограничений первого уровня, предусматривает запрет на хождение в гости.

В районах с высшей категорией риска будут также закрыты спортивные залы, развлекательные центры, букмекерские конторы, игровые центры, казино, косметологические и парикмахерские салоны.

За последние сутки в Великобритании 13 972 человек заразилось коронавирусом SARS-CoV-2, а 50 человек умерло.