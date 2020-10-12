Вирусолог рассказал, отчего зависит срок активности COVID на смартфонах

COVID может выживать на поверхности смартфона и денежных купюр от 9 часов до нескольких дней. Срок зависит от дозы вируса, наличия ультрафиолета и особенностей окружающей среды, рассказал в беседе с РИА «Новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Результаты зависят, во-первых, от дозы вируса, который наносится. Чем больше дозу вы нанесли, тем дольше вы будете обнаруживать вирус», - рассказал врач. Срок выживания вируса зависит напрямую от нахождения поверхности на свету или в темноте, в последнем случае вирус живет дольше.

«На свету вирус будет значительно более лабильным, потому что он чувствителен к ультрафиолету», - прокомментировал Альтштейн заявление ученых из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями о способности вируса сохраняться на поверхностях банкнот, сенсорного экрана и металлических ручках в течении месяца.

Уже через несколько дней доза вируса на поверхности значительно сокращается и не представляет угрозы, добавил врач. Он напомнил о необходимости протирать поверхности и мыть руки.

Ранее сообщалось, что России за истекшие сутки выявлено 13 592 новых случаев COVID-19. Нарастающим итогом число заболевших в стране выросло до 1 312 310. Выписано из российских больниц за последние 24 часа 3 793 человека, 125 пациентов умерли. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии составило 22 722 человека, успешно перебороли болезнь 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение 265 353 человека.