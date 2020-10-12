Всемирный банк считает, что потери в обучении школьников РФ не пройдут бесследно

Весенний карантин в российских школах не пройдет бесследно для российских учащихся: в будущем потери в обучении за данный период могут сказаться на уровне заработка школьников, когда они вырастут, говорится в докладе Всемирного банка «COVID-19 и человеческий капитал».

Начиная с марта текущего года, ученики в РФ потеряли более «трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и потенциально к снижению заработка», когда школьники вырастут, приводится в докладе прогноз по России.

Как рассказал РБК постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн, для подсчета применялась специальная модель, позволяющая перевести потери школьниками часов обучения в будущее снижение их результатов в международном тесте PISA.

«Потери могут составить приблизительно 2,5% в год на протяжении всей жизни работника», - добавил Селигманн.

Помимо этого, Всемирном банке отметили, что пандемия коронавируса нового типа указала российским властям на необходимость скорейших реформ в области социальной защиты бедных слоев населения.