Зеленский заявил о готовности уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдёт в отставку, если не сможет закончить войну в Донбассе. В интервью ВВС украинский лидер подчеркнул, что за свой пост не держится

«Для меня это вообще не проблема, – признался Зеленский. – За рейтинги и власть я не цепляюсь».

Поэтому, как отметил президент Украины, если он не сможет завершить войну на Донбассе, то это будет означать, что нужно, чтобы пост президента занял другой человек, «который будет способен закончить эту трагическую историю».

При этом в том же интервью глава Украины напомнил, что ему удалось вернуть за стол переговоров лидеров РФ, ФРГ и Франции. Также он назвал победой тот факт, что за время действия режима прекращения огня в Донбассе, по его данным, погиб всего один человек.

Так же Зеленский признался, что что верит в возможность заключения с президентом России Владимиром Путиным мирного соглашения, которое вернёт под юрисдикцию «незалежной» все украинские территории.

«Да, я действительно в это верю. Иначе я бы просто не шёл на выборы. Конечно, это сложный и длительный процесс, поэтому здесь нам нужна помощь всего мира, это правда», – резюмировал он.