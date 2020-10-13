Акции дня: бумаги «М.Видео» растут из-за хороших прогнозов

Котировки крупнейшего российского продавца бытовой техники и электроники компании «М.Видео» идут вверх на фоне хороших прогнозов и интереса к покупкам у потребителей. За дневную сессию во вторник бумаги подорожали на +6,9% до 690,6рублей за акцию.

Бумаги «М.Видео» пользуются популярностью из-за презентации новой линейки смартфонов Apple, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Торговая сеть пока не анонсировала предзаказ и возможные даты поставок, но игроки рынка закладывают покупательский ажиотаж заранее.

Интерес потребительского сектора к ритейлеру отмечает и аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По мнению эксперта, у бумаг сформировался неплохой краткосрочный сигнал на открытие «длинных» позиций. Прогноз по стоимости – до 720-725 рублей за акцию.

Ранее сообщалось, что совета директоров компании «М.Видео» рекомендовал выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию за 2019 год в размере 30 рублей. Общая сумма дивидендов, которые рекомендованы к выплате, может достичь 5,393 млрд рублей. Окончательное решение по дивидендам примут на общем собрании акционеров компании, которое намечено на 9 ноября.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии снизился на +0,59% до 2829,23 пунктов. Индекс РТС упал на -0,59% до 1156,11 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:19 мск составила 42,47 долларов за баррель (+1,8%). Российская валюта слабела – 77,1 рублей за доллар.