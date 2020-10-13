Белорусские оппозиционеры не считают разговор с Лукашенко диалогом

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что не считает встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО налом диалога с оппозицией.

«Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что «мы помним обо всех других политических заключенных», и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась», — цитирует издание TUT.BY адвокатов Бабарико.

Ранее Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провел встречу с Виктор Бабарико и еще несколькими представителями оппозиции, которые так же находятся в следственном изоляторе. «Страна живет под лозунгом – «Даешь диалог!»», – заявил Лукашенко на встрече с арестованными политическими оппонентами.

Бывший руководитель предвыборного штаба Бабарико Мария Колесникова, которая так же находиться под стражей, отказалась учувствовать во встрече с Лукашенко.