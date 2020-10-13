Эксперты рассказали, когда можно купить новинки iPhone по самой выгодной цене

Самая выгодная цена на новинки iPhone складывается в феврале – марте, сразу после официального старта продаж новых моделей, говорится в исследовании «Яндекс.Маркета», собранного на основе данных о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 8 октября 2020 года. Далее цены на новинки за несколько месяцев «выравниваются», а с весны изменения уже не значительные.

«Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода», - говорится в документе.

Сервис сообщает, что в настоящее время складывается самая выгодная цена на модели прошлых лет. Вся линейка Apple iPhone осенью этого года находится на минимальном уровне, поэтому сейчас стоит задуматься о покупке старой модели, добавляют эксперты.

Самыми популярными моделями этого года по данным переходов «Яндекс.Маркет» стали Xiaomi (28% пользовательских переходов), Samsung (22%) и Apple (18%).

На Ozon в текущем году чаще других покупали смартфоны от Apple, на долю которых пришлось 17% продаж всех смартфонов. Наибольшим спросом в 2019 году пользовался iPhone X с 64GB памяти в цвете Space Grey, говорится в отчете интернет-магазина. В 2020 году на первом месте по продажам находится модель iPhone 11 в черном цвете и с большим объемом памяти.