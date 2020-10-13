Эксперты считают, что гибель морских животных на Камчатке произошла не за один раз

Морские животные у берегов Камчатки погибли не единовременно, а за длительный промежуток, рассказал начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов.

«Под водой действительно имеет место факт замора животных в большом количестве, но поскольку от основного события прошло уже некоторое время, под водой глобальных больших "кладбищ" мы не обнаружили», - рассказал ученый. По его наблюдениям, животные гибли на протяжении длительного времени, а «не единовременно, когда что-то попало в воду, все умерли».

Свои выводы Семенов сделал после обнаружения на глубине 5-15 метров значительного снижения морской фауны, на глубине 35 метров, «количество жизни не вызывает вопросов и выглядит нормальным». Согласно всем полученным данным, ученые склонны полагать, что животные погибли из-за цветения токсинных водорослей, или «красного прилива».

«Пока что все признаки указывают на то, что это было массовое цветение водорослей, и особенно на это указывает масштаб», - отметил специалист. Если брать во внимание другие версии со сливом токсичных веществ в океан, то, по словам Семенова, это должны были быть «сумасшедшие объемы».