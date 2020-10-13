Евросоюз согласовал схему перемещения внутри Шенгенской зоны в условиях пандемии COVID

Евросоюз согласовал единую систему перемещения людей через границы внутри Шенгенской зоны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа, говорится в заявлении Совета ЕС, распространенного 13 октября.

В документе говорится, что спустя семь месяцев после начала пандемии коронавирусной инфекции страны ЕС одобрили единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри Шенгена. Схема строится исходя из общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.

«Совет утвердил рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям на свободу перемещений в ответ на пандемию», - говорится в заявлении. Ожидается, что рекомендации помогут избежать «фрагментации и нарушений функционирования Шенгена», а также помогут повысит транспарентность и предсказуемость для людей и бизнеса.

Уточняется, что до принятия совместной системы перемещения внутри Шенгена, каждая страна ЕС принимало карантинные и санитарные правила самостоятельно, исходя из ситуации в регионе. Это приводило к неразберихе при перемещении по Европе, дополняется в документе.