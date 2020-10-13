Господдержку как инвесторы получат Wildberries, «Трансмашхолдинг» и другие

Мы знаем, город будет

На сегодняшний день министерство экономического развития получило уже 15 заявлений на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Как сообщил первый замминистра Андрей Иванов на заседании рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов, это «серьезный общий объем инвестиций — 850 млрд рублей заявлено бизнесом». В рамках подобных соглашений бизнес обязуется инвестировать определенные суммы (от 250 млн руб. до выше 10 млрд рублей) в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.

«По 15 проектам, которые у нас находятся в стадии подписания, будет создано 40 тыс. рабочих мест, — в свою очередь, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. — Вместе с семьями это 120 тыс. человек. Фактически речь идет о создании целого города, дифференцированного по всей территории страны по разным отраслям». Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белоусова, проекты осуществляются практически во всех основных сферах экономики: общественный транспорт, машиностроение, АПК, добыча полезных ископаемых, химические производства и т.д.

В числе компаний, с которыми будут заключены соглашения, по данным газеты «Ведомости»: многопрофильная инвестиционная компания ЕСН, крупнейший интернет-магазин Wildberries, производитель электро- и тепловозов «Трансмашхолдинг», транспортный холдинг «Новотранс», агропромышленная компания «Мираторг», «Акрон» (минеральные удобрения).

Правительство анонсировало СЗПК как институт соглашений о защите инвестиций, который будет гарантировать неизменность условий ведения бизнеса. В том числе, соглашения предполагают выплаты различных компенсаций, позволяющих снизить затраты на инфраструктуру и уменьшить долговую нагрузку. По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день поступило уже более 1,7 тыс. проектных инициатив. «Соглашения подписываются в кратчайший срок, а в бумажном виде это не более двух месяцев», — добавил Андрей Иванов.

Только начало

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — это дополнительный стимулирующий механизм для ускорения возобновления роста экономики, пострадавшей от общей политической и санэпидемиологической ситуации в мире, полагает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Необходимость повышения налогов и пересмотра экспортных пошлин поставила крупный бизнес в сложное положение, и большая часть компаний последние годы снижает инвестиционные программы, сокращает персонал и, соответственно, не генерирует высокие финансовые результаты, а отсюда — низкие налоговые поступления в бюджет.

Механизм СЗПК в данном случае — альтернативный вариант, при котором инвесторы получают определенные гарантии от государства, позволяющие им развивать бизнес на неизменных условиях. Сюда входят такие гарантии как — фиксированный налог на прибыль и имущество, это касается и транспортного налога, и сроков уплаты и порядка возмещения НДС. Соглашение также предусматривает определенные выгодные условия землепользования и градостроительной деятельности, здесь же предусмотрены субсидии на возведение инфраструктуры.

При этом важно учитывать, считает аналитик, что это не субсидирование со стороны государства бизнеса в чистом виде, основной принцип — бизнес сначала вкладывает свои или заемные средства, и чем больше их объем и срок жизни проекта, тем больше преференций будет получено. Ключевое тут то, что большая часть послаблений будет зависеть о того какой объем налогов проект будет генерировать, сами льготы по факту — это часть будущих скомпенсированных налогов. Поэтому очевидно, что из массы заявок на СЗПК в МЭР будет одобрен лишь тот процент, где будут крупные суммы, а срок реализации не менее чем 6 лет.

По сути СЗПК — это помощь не для всех, реально он будет доступен только крупному и твердо стоящему на ногах бизнесу, что в какой-то степени нивелирует изначально благородные цели проекта СЗПК. Фактически гарантируя льготы государство смягчает таким образом эффект от ранее введенных непопулярных мер, но при этом средний и малый бизнес, разумеется, от этого эффекта поддержки не ощутит, что опять же для экономики не принесет пользы, скорее такая мера будет смягчать негативные последствия и позволит сохранить выполнение государственных целей по наращиванию импорта.

Что же касается сфер экономики, то СЗПК в будущем может быть доступно достаточно широкому кругу крупных инвесторов, уверен Алим Бишенов. На текущий момент, высокий процент одобрения заявок могут получить такие проекты, как развитие городского транспорта в крупных городах России Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, Твери и Нижнем Новгороде компаниями Андрея Бокарева «Трансмашхолдинг» и «Монависта» — общий объем превысит 213 млрд руб.

Другой крупный проект от компании Вячеслава Кантора — «Акрон» — по освоению месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, стоимостью 141 млрд руб. Еще за 133 и 106 млрд руб. тот же «Акрон» и «Еврохим» Андрея Мельниченко планируют возвести комплексы по производству аммиака и карбамида в Новгородской области и Ленинградской области соответственно. Меньше 100 млрд руб. планирует вложить в свои проекты ЕСН — такие, как перепрофилирование нефтеналивного терминала в Амурской области в завод по производству метанола; строительство мультимодального транспортного коридора «Восточные зерновые ворота» в Приморье.

Развитие молочного животноводства и переработки молока в Тверской области компанией Владимира Лисина «Румелко-Агро». «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников планирует строить центр хранения и переработки продукции АПК и производства кулинарной продукции в Московской области. Еще из проектов можно выделить строительство распредцентра Wildberries в Татарстане, добавляет Алим Бишенов. Очевидно, что это пока только начало, в планах правительства до 2024 года подписать не менее 1 тыс. соглашений на общую сумму инвестиций не менее 14 трлн руб. Не исключено, что к концу текущего года будет заключено не менее 20 соглашений с общим объемом вложений порядка 900 млрд руб.

Лечить болезнь слабых инвестиций

Ситуация с СЗПК — одно из проявлений не только плохого инвестиционного климата в России, но и в целом доминирования государственно-административной системы в экономике, уверен главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Правительственные органы могут принимать нормативные акты и менять «правила игры» без учёта интересов бизнеса. Это создает риски для инвестпроектов, делает неопределенными их условия в длительной перспективе. Более того, нередки случаи, когда ведомства целенаправленно стремятся контролировать финансовые потоки в инвестициях бизнеса и их результаты за счет введения новых нормативных актов.

Поэтому элементарное рыночное требование — неизменность заранее установленных условий реализации инвестпроектов — в российских реалиях должно быть закреплено еще и специальным законом. Так появился закон о СЗПК, констатирует эксперт. Это соглашения о том, что бизнес, обязуясь вложить от 250 млн руб. в инвестпроекты (суммы варьируются по отраслям), получает гарантию от государства о том, что не будут меняться налоговые и административные условия в ходе их реализации.

Но его существование может в будущем нарушить интересы уже госорганов, а они всегда выше интересов бизнеса, предполагает Марк Гойхман. Поэтому с таким «скрипом» проходило в течение нескольких лет принятие законопроекта, согласование его в ведомствах. Они во многом опасаются потери рычагов воздействия на ситуацию. В данном случае бизнес ждет от правительства даже не столько поддержки. Инвестклимат создает прежде всего государство, законодательство. И если нужно лечить болезнь слабых инвестиций, то «доктор» должен соблюдать гиппократовский врачебный принцип: «Не навреди!»

В условиях пандемии ситуация с «больным» (в прямом и переносном смысле) так обострилась, что именно сейчас СЗПК стали как нельзя более актуальными и необходимыми для реализации, заключает аналитик. Для выхода из кризиса нужны неординарные меры. Для бизнеса и экономики в целом их принятие — явный позитив. Он создаёт более высокую надёжность в долгосрочных инвестициях, создает рабочие места, способствует общему росту экономики.