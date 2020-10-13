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Как предприятия отрасли расширяли производство во время пандемии обсудили на Иннопром онлайн

Москва, 13.10.2020
  • Как предприятия отрасли расширяли производство во время пандемии обсудили на Иннопром онлайн

предоставлено пресс-службой

9 октября в 12:00 по московскому времени на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ прошло онлайн мероприятие,  в рамках которого эксперты обсудили диверсификацию производства отечественных предприятий во время ажиотажного спроса на средства индивидуальной защиты. Официальный партнер сессии  –  ФармМедПром.

Как предприятия отрасли перестраивали работу во время эпидемии? Каким образом осуществлялось производство сырья для изготовления защиты внутри страны и производились зарубежные закупки? Эти и другие темы были подняты в рамках Иннопром онлайн 9 октября. Сессия сохранена в открытом доступе, просмотреть ее всегда можно по ссылке.  

Модератором мероприятия выступила Вероника Бобровская, заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

“COVID бросил вызов российской промышленности, но наши отечественные предприятия при поддержке Минпрома, при поддержке научных, инновационных структур, испытательных центров, не только достойно приняли этот вызов, но и, можно сказать, сами бросили вызов этой агрессивной пандемии, агрессивно приняли его”, –  отметила она.

Александр Ручкин, президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех»:

“За 9 месяцев этого года, общий выпуск продукции составил боле 3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это увеличение в 2,5 раза”.

Александр поблагодарил Минпромторг за содействие и отметил эффективное сотрудничество с Министерством по всем рабочим вопросам во время пандемии.

Ольга Пелехатая, генеральный директор корпорации «Асептика»

“Нас пандемия застала в ситуации, когда 50% объема выпускаемой продукции на рынке косметики, гигиены и комплектации Авиа- и ж/д просто рухнула. Во время пандемии мы, в основном, выпускали салфетки спиртовые, пропитанные этиловым спиртом. В течение двух недель нам удалось переоборудовать производство исключительно на выпуск медицинских изделий (салфеток спиртовых). Мы полностью оптимизировали комплектацию, фасовку и упаковку, провели сложные работы по наладке оборудования”.

Ольга также рассказала, что во время пандемии был создан оперативный штаб, который вел круглосуточную работу. Была перестроена вся система менеджмент-качества. По ее словам, организация бесперебойного производства позволила корпорации «Асептика» выйти на 100% загрузку оборудования.

Анастасия Овчинникова, Заместитель генерального директора по качеству ФГУП «Московский эндокринный завод»:

“В марте 2020 года по поручению Правительства РФ и поручению Министерства промышленности и торговли РФ предприятие в экстренном режиме занялось организацией производства масок медицинского назначения. В кратчайшие сроки было поставлено более 12 единиц оборудования, техники, собрано более 700 человек персонала практически “c нуля”. Мы занимались и изготовлением масок, и разработкой дизайна, подбором материала. Это все происходило в экстренном режиме, практически в полевых условиях. Конечно же, огромную поддержку нам оказывал Минпромторг и Правительство РФ. Были сложности, связанные с логистикой, подбором поставщиков и материалов. Тем не менее, мы реконструировали 3 строения и построили 5 корпусов, включая склады и производственные площади. Поэтапно удалось обучить персонал и с мая 2020 года мы наладили выпуск высококачественных отечественных медицинских масок”.

По словам Анастасии, сегодня производство ФГУП «Московский эндокринный завод» способно выпускать до 4 млн. медицинских масок в сутки.

Игорь Зеленкин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области:

Уже в начале апреля к выпуску СИЗов (маски медицинские и лицевые, тканевые и защитные медицинские костюмы) у нас было привлечено более 220 предприятий. До пандемии этим занималось 17 предприятий”.

Спикерами онлайн сессии выступили также Поляков Николай Владимирович, генеральный директор АО "ЗДРАВМЕДТЕХ-Е", Михаил Князев, советник генерального директора АО "Корпорация "Росхимзащита", Максим Любжин, и.о. генерального директора ГК «Реабилитик», •Анастасия Барсукова, генеральный директор ООО «Баска» и другие.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске Иннопром онлайн в середине апреля.  Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.  

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.

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