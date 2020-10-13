Кипр отменят программу получения гражданства в обмен на инвестиции

Из-за злоупотреблений положениями программы по получению гражданства за инвестиции в экономику власти Кипра приняли решение приостановить действие документа, сообщает Кипрское информационное агентство, ссылаясь на представителя правительства Кириакоса Кушоса. Программа приостанавливается с 1 ноября текущего года согласно решению, принятому по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра.

7 октября Совмином Кипра было принято решение лишить семь человек «золотых паспортов» островного государства за дачу ложных показаний и сокрытие информации.

Инвестиционная программа Кипра дает возможность получить гражданство республики в обмен на вложение в экономику не менее 2,2 млн евро. Соискатели на паспорт гражданина Кипра могли купить жилье на необходимую сумму или вложить деньги в местную кампанию.

Юридическая служба Республики Кипр в конце сентября получила распоряжение полиции начать сбор показаний свидетелей по делу о нарушениях закона при получении гражданства республики согласно данной программе.