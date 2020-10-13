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Торговля Китая с внешним миром стремительно растет

Москва, 13.10.2020
#Рост Китая
#Экономика
  • Торговля Китая с внешним миром стремительно растет

Zuma\TASS

Сентябрь оказался месяцем самого быстрого роста китайского экспорта в 2020 году благодаря выходу все новых торговых партнеров Пекина из ограничений и продолжению стремительного восстановления второй экономики планеты. Он, кстати, растет уже четыре месяца подряд, с июня.

Экспорт вырос в первый осенний месяц на 9,9% по сравнению с сентябрем 2019 года, сообщает Bloomberg, что несколько выше августовского роста, составившего 9,5%. Экономисты предсказывали сентябрьскому экспорту рост на 10%.

Статистические показатели дают основание предположить, что китайские экспортеры быстро возвращают утраченные за время пандемии позиции. По мере восстановления глобальной экономики китайские компании пытаются сейчас расширить свою долю на торговых рынках, пока конкуренты разбираются с проблемами.

Выросла в сентябре в Поднебесной на фоне постепенного восстановления глобальной торговли и фабричная активность.

«В ближайшем будущем продолжат оказывать поддержку экспорту программа помощи с акцентом на инфраструктурные проекты и постепенное восстановление цен на нефть,- прогнозирует Джулиан Эван-Притчард, старший экономист Capital Economics, специализирующийся на Китае.- Экспорт продолжит получать поддержку также от восстановления глобального спроса. Компонент новых заказов в индексе покупающих менеджеров вырос в сентябре почти до десятилетнего максимума. Это свидетельствует о продолжении роста экспорта КНР в ближайшие месяцы».

Однако ряд аналитиков предупреждают о возможности достижения экспортом пика, когда спрос на китайское защитное снаряжение ослабнет.

Импорт в сентябре вырос на 13,2% и значительно превысил ожидания экспертов, составлявшие всего лишь 0,3%. Он вернулся к росту после августовского снижения на 2,1%

Резкий рост импорта экономисты объясняют в основном желанием запастись запчастями и компонентами для деятельности китайских компаний накануне ввода в действие американских санкций против Huawei. Закупки на Тайване выросли в начале осени на 35,8%, а в Японии и Южной Корее – на 13,4% и 17,2% соответственно.

По мнению главного экономиста Zhongyuan Bank Ван Цзюня, статистические данные свидетельствуют об эффективности правительственной поддержки.

«Это (ослабление пандемии в Китае) подстегнуло внутренний спрос, особенно спрос, поддерживаемый инвестициями, который, в свою очередь, поддерживает импорт,- объясняет Ван.- Еще один фактор – недавнее снижение стоимости юаня, которое обычно благотворно сказывается на импорте и повышает покупательную способность населения».

Рост импорта снизил положительное сальдо торгового баланса в сентябре до 37 млрд долларов с августовских 58,93 млрд долларов. 

В геополитике ожидается дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений накануне президентских выборов в Америке, которые запланированы на 3 ноября и, не исключено, и после выборов. Пекин сильно отстает с выполнением обещаний резко увеличить закупки американских товаров по соглашению, подписанному в конце января 2020 года.

Сентябрьский экспорт в США вырос на 20,5% до 44 млрд долларов, а импорт – почти на 25% до 13,2 млрд долларов. Дефицит торгового баланса США в торговле с КНР в сентябре сократился до 30,75 млрд долларов с 34,24 млрд в августе.

Несмотря на отставание Китая с выполнением взятых по соглашению обязательств американские и китайские торговые представители подтвердили приверженность к переговорам и к выполнению первой фазы соглашения. Однако министр сельского хозяйства США Сонни Пердью высказал в начале октября сомнения относительно выполнения Пекином обязательств в части покупки им американских сельхозпродуктов.

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