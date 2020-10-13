Курс доллара: рублю предрекли новый обвал

Рубль очень неудачно начал новую рабочую неделю, развернувшись вниз в обеих валютных парах после солидного укрепления, зафиксированного в пятницу.

Уже на утренних торгах Мосбиржи нацвлюта открылась движением вниз на фоне дешевеющей нефти, которая лишилась сразу трёх важнейших поддерживающих факторов: Мексиканский залив восстанавливает свои операции после урагана, забастовка в Норвегии закончилась, а Ливия заявила, что собирается вернуться к прежним показателям добычи на крупнейшем своем месторождении. Также создаёт негативную неопределенность для валют ЕМ очередная неудача в деле принятия нового пакета фискальных стимулов в США в минувшую пятницу.

В итоге открывшись с уровней в 76,92 руб. за доллар и 90,93 руб. за евро, к закрытию основной торговой сессии рубль отступил ещё более заметно. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 77,13 руб., что на 36,5 коп. было выше уровня закрытия пятницы. Евро укрепился ещё сильнее – к этому времени единая валюта ЕС торговалась по 91,07 руб. (+31,64).

Отметим, что кроме дешевеющего «чёрного золота», у рубля хватает и других влияющих на него негативных факторов. Это, прежде всего, санкционные риски со стороны США и Евросоюза, политическая нестабильность в Киргизии и Белоруссии, а также вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Таким образом, совокупный негатив не позволяет действиям ЦБ, направленным на поддержку российской валюты, переломить ситуацию. А это значит, что можно ожидать дальнейшего ослабления рубля.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка напомнил, что в ходе вчерашней сессии доллар сумел отыграть часть потерь прошлой недели. И это, по его мнению, только начало, а дальше для российской валюты всё будет только хуже. В частности, он считает, что к пятнице «американец» может пробить психологическую отметку в 80,00.

«Если ситуация на рынке энергоносителей станет хуже, а снижение спроса на валюты EM продолжится, то уже к концу рабочей недели доллар может закрепиться в верхних границах коридора 77,50-80,00 руб., попытавшись пробить его», – предположил он.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» подчеркнул, что в понедельник доллар в паре с рублём оттолкнулся от своих минимумов последних 10-12 дней. Произошло это, так как нашу валюту перестала поддерживать нефть сорта Brent, цены на которую в понедельник рухнули почти на 3%.

«Помимо этого, глобальные игроки вновь стараются избавиться от риска, опасаясь введения против России новых санкций со стороны американских демократов, кандидат от которых лидирует на президентских выборах. В этой связи мы прогнозируем сохранение волатильности на валютном рынке, так как уже сегодня будут опубликованы новые данные по инфляции в США, что может сказаться на динамике высокодоходных валют», – заявил Союнов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что вчера кроме бегства инвесторов из рисковых активов и падения цен на нефть, давление на рубль оказывала негативная риторика со стороны глав МИД стране ЕС, которые договорились от скором введении антироссийских санкций за «отравление» оппозиционного политика Алексея Навального.

«Естественно, что уже в ближайшей перспективе это ещё сильнее ослабит позиции нацвалюты», – подчеркнул он.

Аналитик банка Уралсиб Алексей Девятов также считает, что курс рубля в краткосрочной перспективе будет ниже фундаментально обоснованных значений. Но, по его мнению, через несколько месяцев национальная валюта сумеет вернуться к равновесным значениям.

Это станет возможным, как объяснил он, благодаря восстановлению мировой экономики и снижению геополитических рисков.

«Товарно-экспортные доходы в III квартале этого года ослабли из-за резкого снижения мировых цен на «чёрное золото», а также вследствие уменьшения объёмов добычи нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+», – пояснил эксперт.

Однако импорт также упал, в первую очередь, из-за ослабления рубля, отметил Девятов. Ещё одни негативом для рубля в ближайшей перспективе станут высокие темпы роста числа новых заболевших коронавирусом COVID-19 во многих странах мира.

«Но возможность введения новых антироссийских санкций в любой момент затмит всё. Однако хочется верить, что к концу года весь негативный фон для нашей валюты всё-таки уйдёт. Поэтому, согласно нашим расчётам, к началу 2021 года пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 72,00-73,00 руб.,», – резюмировал аналитик банка Уралсиб.