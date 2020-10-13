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Лавров заявил, что Москва может прекратить диалог с ЕС

Москва, 13.10.2020
Лавров заявил, что Москва может прекратить диалог с ЕС

Россия будет вынуждена прекратить на какое-то время контакты с Евросоюзом, в случае, если  европейские партнеры РФ не придут к пониманию необходимости взаимоуважительного разговора с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе онлайн-презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» в рамках международного клуба «Валдай».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», - сказал дипломат. Он напомнил высказывание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что с современной властью в России не получается построить геополитическое партнерство. Лавров подчеркнул, что если они хотят, то «так тому и быть».

Комментируя ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, Лавров подчеркнул, что по данному вопросу Евросоюз и Германия должны выполнять свои международно-правовые обязательства.

«Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право», - заявил глава российского МИД. Он напомнил о существовании конвенции о помощи по уголовным делам, общеевропейской конвенции и протоколов к ней, именно к ним обращается РФ и просит Германию опираться на данные документы.

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