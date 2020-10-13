Лукашенко заявил, что готов отказаться от части своих полномочий

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от части своих президентских полномочий, передав их на другие уровни власти.

По его словам, в последнее время много разговоров о перераспределении полномочий. Как подчеркнул белорусский лидер, это говорит о том, что их явно кому-то их не хватает, передаёт телеграм-канал «Пул первого».

«В основном это, конечно правильно. Например, Кабинет министров надо догружать полномочиями, да и другие структуры и органы власти также можно догрузить ними», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что недавно получил записку, в которой предлагается «71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти».

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула действующему президенту Александру Лукашенко ультиматум. Она заявила, что через 13 дней в стране начнётся всеобщая бессрочная забастовка, если власти Белоруссии не выполнят требования оппозиции. Тихановская также озвучила эти требования: Лукашенко должен объявить о своей отставке, насилие на улицах должно быть полностью прекращено, а все политзаключённые освобождены.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская – 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.