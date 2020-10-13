МЭА: спрос на нефть вернется на докризисный уровень не ранее 2023 года

Экономисты Международного Энергетического Агентства (МЭА) считают, что коронавирус отправил нефтяной рынок в нокдаун и что на восстановление спроса на нефть уйдут не месяцы, а годы. После беспрецедентного 8-процентного падения потребления нефти в этом году оно вернется к довирусному уровню не раньше 2023 года, но лишь в том случае, если коронавирус удастся взять по-настоящему под контроль в следующем году. И даже при этом наиболее оптимистичном сценарии развития событий последствия пандемии будут ощущаться еще очень долго. В районе 2030 года спрос на нефть, считают в МЭА, выйдет на плато. Причем, он будет не таким высоким, как считалось в прошлом году, до прихода пандемии.

«Эра глобального роста спроса на нефть закончится в следующем десятилетии»,- подчеркнул исполнительный директор МЭА Фатих Бирол в ежегодном «Прогнозе мировой энергетики».

Естественно, прогноз в этом году отличается от прошлогоднего Его авторы в 2019 году не видели на горизонте какого-нибудь определенного пика спроса. В нынешнем прогнозе подчеркивается, что если восстановление глобальной экономики будет проходить медленно, то спрос на нефть будет расти какие-нибудь пару лет, но не больше.

МЭА выпустило «Прогноз мировой энергетики» в тот самый момент, когда нефтяные гиганты типа BP Plc и Royal Dutch Shell Plc признают, что комбинация пандемии с глубокими переменами, необходимыми для борьбы с изменениями климата, будут иметь очень серьезные последствия как для их активов, так и для их бизнес-моделей.

Долгосрочный рост спроса на нефть будет сдерживать и переход к электромобилям, прогнозирует IEA. Потребление будет расти приблизительно на 750 тыс. б/с в год и достигнет 103,2 млн б/с к 2030 году. Это почти на 2 млн баррелей меньше, чем прогнозировалось в «Прогнозе мировой энергетики 2019».

При этом весь рост спроса будет приходиться на развивающиеся экономики и, главным образом, на Индию. Что касается его структуры, то в основном рост будут обеспечивать производство пластмасс и нефтехимия, а не топливо для транспорта, как раньше. После же 2030 года, считают в МЭА, ежегодный рост снизится до крошечных 100 тыс. б/с.

Как уже говорилось выше, эти выкладки действительны при благоприятном сценарии. Если же коронавирус сильно замедлит восстановление глобальной экономики и ее показатели будут в 2030 году на 10% ниже, чем в первом варианте, то прогноз, естественно, будет значительно хуже.

Потребление нефти в таком случае достигнет плато в конце 20-х годов, но оно будет на уровне несколько ниже 100 млн б/с.

Прогноз МЭА и крупных нефтяных компаний не совпадают с прогнозом ОПЕК, которая на прошлой неделе заявила, что спрос на нефть продолжит расти еще два десятилетия. Нефтяной картель также считает, что потребление нефти выйдет на довирусный уровень уже в 2022 г., т.е. на год раньше, чем полагают в МЭА.

Несмотря на не очень радужные перспективы потребления нефти глобальной нефтяной отрасли придется изрядно постараться, чтобы добиться и их осуществления. Даже после 2030 г. для поисков новых месторождений, которые позволят хоть как-то компенсировать снижение добычи на старых месторождениях, будет требоваться, прогнозируют в МЭА, ежегодно около 390 млрд долларов инвестиций в отрасль.

К концу десятилетия цена барреля нефти поднимется до $75. Американский сланцевый сектор, обеспечивавший в последнее десятилетие большую часть нового предложения, восстановится до довирусного уровня в 2022 году. США будут оставаться крупнейшим производителем нефти до 2040 г., полагают в МЭА. Однако неспособность сланцевого сектора достойно вознаградить инвесторов и его чрезмерная зависимость от кредитов позволяют говорить о сохранении «высокой степени неопределенности».

«Рынки капитала не настроены финансировать следующую волну проектов в нефтяной отрасли,- предупреждает Агентство.- Не очень понятно, получит ли она необходимые средства вовремя».

Что касается нефтяного картеля, то его членам следует готовиться к трудным временам. Снижение нефтяных доходов будет оказывать сильное давление на их бюджеты. Скорее всего, о приросте за счет Нигерии, Анголы и Ирака придется забыть.