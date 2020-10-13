Минпросвещения пока не будет переводить школы на «удаленку»

Минпросвещения пока не планирует переводить российские школы на удаленное обучение из-за коронавирусной инфекции, а все подобные сообщения «являются провокациями и попытками привести к социальной напряженности», заявили в пресс-службе министерства.

«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Минпросвещения заявили, что в последнее время в сети появляется много сообщений о намерении властей узаконить дистанционное обучение, также можно найти призывы к «голосованию» против якобы принятых уже проектов закона об удаленном обучении. Все эти заявления, по словам специалистов министерства, не имеют под собой никаких реальных фактов и оснований. Отдавая должное важности родительских чатов, которые показывают заинтересованность родительского сообщества вопросами образования, сотрудники пресс-службы ведомства, ссылаясь на заявление главы министерства Сергея Кравцова, сообщили, что именно в подобных объединениях зарождаются не подтвержденные реальной информацией слухи. Эксперты Минпросвещения всегда готовы поделиться актуальной и проверенной информацией, резюмировали сотрудники министерства.

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил на внеочередные каникулы московских школьников с 2 по 18 октября, обосновав свой указ ухудшающейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее Всемирный Банк в своем исследовании сообщил, что школьники РФ из-за пробела в образовательном процессе весной текущего года потеряют, когда станут взрослыми, до 2,5% ежемесячного дохода.