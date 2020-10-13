Минтруд намерен отказаться от расчета потребительской корзины

Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года в случае, если правительство одобрит новую методику определения прожиточного минимума в России, передает РБК, ссылаясь на министерство.

Расчет стоимости потребительской корзины необходим только для определения прожиточного минимум на человека и не является статистическим наблюдением, сообщили в Минтруде.

«С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Потребительская корзина рассчитывается каждый квартал, начиная с 1997 года, для определения прожиточного минимума для всех основных социально-демографических групп населения. В состав входят для пенсионеров - продукты питания, непродовольственные товары и услуги, для - трудоспособного населения учитываются также обязательные платежи и сборы. Действующие нормы расчета потребительской корзины не пересматривались с 2012 года.

Помимо этого, состав потребительской корзины не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в части здорового питания.