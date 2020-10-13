Минздрав разрешил протестировать вакцину «Спутник V» на россиянах старше 60 лет

Минздрав России выдал разрешение на проведение некоторой части клинических исследований вакцины против COVID «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, на возрастной категории старше 60 лет, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Министерство здравоохранения РФ 13 октября выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины "Спутник V". Цель исследования - расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы», - говорится в сообщении Минздрава. Специалисты ведомства напоминают, что у людей старшего поколения болезнь протекает в более тяжелой форме. Они уточнили, что исследование будет проходить на базе Центральной клинической больницы при президенте России, в нем примут участие 110 добровольцев.

«Спутник V» является первой в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Препарат был разработан центром им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован в середине августа.