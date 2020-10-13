«Мордовороты, которым платят деньги»: Лукашенко дал характеристику протестующим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты, которые идут в стране после выборов, назвал протестующих мордоворотами, которые «получают деньги за походы по улицам, вечером они побегут в кафе, чтобы эти деньги потратить».

Ранее глава республики заявлял о «звонках из-за границы», при этом Лукашенко заверил, что Майдана в стране не будет, а власть сможет дать «адекватный» ответ всем попыткам дестабилизировать ситуацию.

Ранее Александр Лукашенко посетил задержанных на митингах в минском СИЗО. Массовые акции протеста в белорусской столице проходят с 9 августа.

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