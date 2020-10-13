Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) исполнит шедевры Эннио Морриконе и Нино Рота в рамках нового LXXVII сезона

16 октября в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит шедевры Эннио Морриконе и Нино Рота. За пультом МГАСО выступит приглашенный дирижер Азим Каримов.

В программе концерта — музыка из фильмов «Ромео и Джульетта», «Дорога», «Крестный отец», «Профессионал», «Хороший, плохой, злой» и других кинолент.

Как кинокомпозитор Эннио Морриконе он был пять раз номинирован на «Оскар», а в 2007 году он получил «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Кроме того, в 1987 году за музыку к фильму «Неприкасаемые» он был удостоен премий «Золотой глобус» и «Грэмми». Среди фильмов, к которым Морриконе написал музыку, следует особо отметить следующие: «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Миссия», «Декамерон», «Багси», «Профессионал», «Неприкасаемые», «Новый кинотеатр „Парадиз“», телесериал «Спрут».

Музыкальный вкус Эннио Морриконе очень сложно точно описать. Его аранжировки всегда были очень разнообразны, в них можно услышать и классику, и джаз, и итальянский фольклор, и авангард, и даже рок-н-ролл. Морриконе любил использовать разные инструменты, от гармошек и рожков до электрогитар, но его фирменный стиль — это использование женского голоса в качестве инструмента, оттеняемого сочной оркестровкой.

Вопреки расхожему мнению, создавал не только саундтреки, писал и камерную инструментальную музыку, с которой в 1985 году даже совершил тур по Европе, лично дирижируя оркестром на концертах.

Дважды за свою карьеру Эннио Морриконе сам снимался в фильмах, к которым он писал музыку, а в 1995 году про маэстро был снят документальный фильм.

Билеты на концерт доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/77



О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru