Мурашко заявил о наличии у России более 120 тест-систем на выявление COVID

В России в настоящее время зарегистрировано более 120 тест-систем на выявление коронавируса и антител к нему, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его заявлению, на текущей неделе ожидается регистрация еще одной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

По словам главы Минздрава, модели угроз и ориентация инфекционной российской службы не вполне соответствовали тому, с чем страна столкнулись с приходом эпидемии в страну.

«В стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности», - сообщил чиновник. Системы позволяют определить «как детекции самого возбудителя, антигена, так и детекция непосредственно антител, как острофазных, так и хронических, вырабатываемых в организме», пояснил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах России. Первый антирекорд был отмечен 11 октября, когда число заболевших в России достигло 13 634 новых случая. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 326 178 случаев инфицирования COVID-19.