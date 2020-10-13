Нефть дешевеет после активного роста на прошлой неделе

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику после активного роста на прошлой неделе. Котировки с поставками в ноябре на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке потеряли по итогам торгов $1,17, достигнув отметки $39,43 за баррель.

В ходе европейских торгов нефть также потеряла в цене, декабрьские фьючерсы на Brent понизились на $1,13, до $41,72 за баррель. В среднем сырье потеряло 3% из-за опасений инвестором возможного роста предложения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на торги.

Волатильность цен на нефть наблюдается на рынке с марта текущего года, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли договорится о дополнительном сокращении объемов добычи. Россия также не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с со второго квартала 2020 года. После этого цены на нефть обрушились на 30%, временами сырье торговалось на минусовых значениях.