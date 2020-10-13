Потребление подстраивается под COVID

Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир» «Российские потребители – новая реальность».

«В условиях глобализации информации эффекты социальных страхов и паники граждан, экспертов, элит и ряда государственных институтов ярко иллюстрируют признаки новой беды - инфодемии. Несмотря на мобилизацию медицинских учреждений и преодоление первой волны, изменения в общественных отношениях и потребительском поведении неизбежны», - приводятся в официальном сообщении об итогах исследования слова президента исследовательского холдинга «Ромир», основателя Mile Group и доктора социологических наук Андрея Милёхина. По его словам, навык адаптации у россиян развит как мало у кого. Это исторический багаж революций, голода, войн и кризисов. Сейчас у населения идет тяжелый процесс перестройки под влиянием пандемии, которая, как отмечают социологи, привнесла «в жизнь нашего общества новые тренды: мы говорим о меньшем посещении общественных мест, сокращении социальных контактов, увеличении доли домашнего потребления и изменении роли личного автомобиля, дачи, домашнего пространства, а также, что интересно, изменении отношения “местному” и “российскому”».

Еще более внимательными к своему здоровью сделало российских потребителей приближение второй волны COVID-19, а «полученный ранее опыт повысил осведомленность о рисках: ненужных поездок стали избегать, а для пятой части россиян удаленная работа остается каждодневной нормой. Одновременно предприниматели активно цифровизуют свое предложение и цепочку создания стоимости», — пишут авторы исследования.

Как показал опрос, путешествия и развлечения в восприятии потребителей все еще сопряжены с высоким риском заражения вирусом, хотя уровень тревожности снижается — доля тех, кто считает высокой вероятность заразиться, снизилась по сравнению с апрелем на 16% для категории путешествия, на 18% — для развлечений и на 15% — для ресторанов. В то же время уровень трат по таким категориям, как продовольственные товары, одежда и обувь восстанавливается самыми высокими темпами. Тем не менее, чистое снижение спроса пока что ожидается примерно по 90% категорий: больше всего под давлением оказались сфера развлечений и предметы роскоши.

Проведенное исследование еще раз подтвердило рост онлайн потребления — в каждую из трех волн опросов от 15 до 27% респондентов заявляли о желании увеличить траты в данном формате, причем 66% опрошенных намерены сохранить текущий уровень онлайн-потребления.

«Начало “второй волны” закрепит формирующиеся новые привычки и заставит большинство компаний пересмотреть подходы к управлению покупательскими путями», — отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.

Бизнесу придется подстраиваться под эти формирующиеся тренды, поскольку «изменения в потребительском поведении и пересмотр стратегий трат, произошедшие в течение этого года, безусловно будут иметь долгосрочное влияние. До трети россиян в принципе не ожидают, что в дальнейшем будут тратить столько же, сколько тратили до пандемии в таких сферах как, например, путешествия и рестораны. Это, конечно, говорит не о какой-то «гибели» отраслей, а скорее о том, что представителям всех индустрий сейчас необходимо подстраиваться под происходящие изменения и придумывать новые решения по перестройке бизнеса. Более глубокий переход в онлайн, работа в рамках интеграций и экосистем, забота о безопасности клиента – то, что будет влиять на развитие рынка в дальнейшем», - комментирует результаты исследования исполнительный директор холдинга «Ромир» Инна Караева.

Безусловно, признает управляющий партнёр United Partners Андрей Андреев, пандемия и вызванные ею ограничения заставили всех граждан нашей страны пересмотреть своё отношение к привычному образу жизни. В первую очередь, это ещё больший переход в онлайн, особенно сферы шопинга и покупки продуктов питания. На период март-апрель пришёлся бум онлайн заказов, повлёкший за собой задержки в доставке из-за сверх загруженности и ставший причиной запуска новых сервисов. Что в свою очередь создало новую перспективную нишу для инвестиций – в 2020 году объём рынка вырос с 0,7 до 30 млрд. рублей (больше чем в 40 раз).

Сами же граждане стали более экономны и, ощутив резкую просадку в семейном бюджете, откладывают деньги на «чёрный день», в ожидании повтора ограничительных мер. И учитывая, что с прошлой недели в Москве начали действие предписания о переводе 30% сотрудников на удалённую работу, страх второй волны только усиливается, уверен эксперт. Что также отразится на потребительской активности. И если летом, после снятия ограничений граждане частично снизили траты, то ожидаемо, что в ближайшее время сократят их совсем, отдавая предпочтение лишь самому необходимому. В свою очередь это молниеносно отразится на бизнесе, который только-только начал восстанавливаться до докризисных показателей. И если крупный бизнес ещё сможет продержаться в случае повторения весеннего сценария, то малый будет уничтожен окончательно.

Первая волна привела к росту безработицы в стране, что сказывается как на росте социальных проблем в обществе, так и в спаде экономики государства. Вторая же только усугубит эти проблемы. Возможно, некоторым спасательным кругом для населения, бизнеса и экономики станы в целом, может стать национальный план по восстановлению экономики, принятый в конце сентября.

Однако, и в нём есть ряд нюансов, отмечает Андрей Андреев. Если мы говорим о поддержке социальной сферы, то государству, в первую очередь, нужно обеспечить ясность, прозрачность и строгий контроль, чтобы каждый гражданин получил все положенные ему средства. Одной из главных сложностей, с которыми столкнулись граждане ещё весной, во время действия режима самоизоляции, стала невозможность получения льгот. Причина – высокая забюрократизированность, которая вызвала сложности с процедурой их оформления и путаницу, когда люди не понимали, имеют ли они вообще право на выплаты. Именно повтора подобной ситуации необходимо избежать.

Другой важный момент касается поддержки сферы МСП, которая также понесла огромные потери в результате пандемии, продолжает эксперт. Государством было принято несколько пакетов поддержки бизнеса, тем не менее, воспользоваться всеми гарантиями предпринимателям не удалось, достаточно вспомнить те же льготные кредиты, оформить которые было практически невозможно.

Ещё один нюанс в проекте национального плана по восстановлении экономики заключается в том, что на получение льгот имеют право не все сферы, добавляет Андрей Андреев. Так в пункте 4.1 указано, что отсрочка/рассрочка по уплате налогов доступна только для компаний, входящих в перечень наиболее пострадавших отраслей за 1 квартал 2020 года. Безусловно, данный список необходимо расширить как можно сильнее, ведь фактически, он охватывает далеко не все области, которые нуждаются в помощи.

Вообще, исследование BCG свидетельствует о серьезных изменениях в структуре потребления россиян, признает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Тенденция к увеличению доли электронных продаж и цифровых технологий, имевшая место еще до пандемии, получила резкое ускорение. Эта привычка скорее всего сохранится у большинства граждан. Однако если удастся избежать дополнительных ограничительных мер, связанных с динамикой заражения, то, скорее всего, произойдет стабилизация сформированного баланса между продажами в интернете и обычной торговлей (с частичным восстановлением оборотов последней).

Покупка товаров повседневного спроса перейдет в обычный магазин, а покупка медикаментов – в аптеки, тем более что традиционная торговля тоже приспосабливается к новым условиям, и те, кто пережил времена жестких ограничений, имеют возможность занять освободившиеся рыночные ниши, считает эксперт. Потребители и продавцы научились более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Это обстоятельство создает условия формирования новой системы взаимосвязей торговых контрагентов, основанной на более эластичном взаимодействии участников данного процесса.

Одно из главных свойств складывающейся структуры – оперативная реакция покупателей на изменение условий продаж, и столь же быстрая настройка продавцов на изменение спроса, добавляет Анатолий Гожий. Как следствие, активизация конкуренции между различными видами торговли в борьбе за потребителя, что является сдерживающим фактором роста цен (вопреки ослаблению курса рубля). Таким образом, психология поведения россиян меняется, формируется экономический образ мышления.