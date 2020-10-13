Прогноз погоды: в Россию придёт мощное похолодание

Лето, ах лето… Все глубоко удивлены, что климатическое лето ещё не ушло, по крайней мере бабье или, как его называют на соседнем материке – индейское. Середина октября на календаре, а на улице стоит сухая и очень тёплая погода. Причем такая она практически по всей стране, за исключением совсем уже северных регионов, хотя и там пока всё не так, как привычной осенью.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород – сухо, тепло, солнечно. Не плюс 25, конечно, но и не обычные для этого времени года нулевые показатели. И даже по ночам довольно-таки приемлемая температура.

Но, эта радость ненадолго: уже к четвергу синоптики обещают нам резкое и мощное похолодание. В выходные же в центральных регионах страны, на северо-западе, в Сибири и на Урале выпадет снег, а столбики термометров опустятся ниже нуля градусов.

Погода в Москве. Синоптики предупредили о сильном похолодании и первом снеге

Сейчас в Москве тепло, даже очень: на градусниках на 5-6 градуса выше нормы. Но, ближе к концу этой недели подморозит так, что по ночам лужи начнут покрываться льдом, а местами выпадет первый снег. В частности, синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о том, что мощное похолодание уже надвигается на город.

Тепло на улице отключится примерно в пятницу: среда и четверг выдадутся ещё относительно комфортными плюс 15, а вот в последний рабочий день столбики термометров не поднимутся выше плюс 10. В выходные воздух остынет ещё сильнее: плюс 3-5, местами до нуля и даже ниже.

При этом ночи также перестанут быть томными, тёплыми и пригодными для прогулок, а небольшой морозец возвестит о скорой зиме. Первый снег обещают уже в воскресенье. Но, как объясняют метеорологи, это всего лишь климатическая норма для осадков данного типа

Погода в центральных регионах России. Прогноз метеорологов до конца недели

В другие регионы Центральной России также придёт похолодание. Так, в Тверской области, примерно со среды приятная климатическая обстановка начнёт сходит на нет, а столбики градусников станут стремительно приближаться к плюс 5, по ночам возможны и отрицательные температуры.

Тульская и Калужская области не будут отличаться по погоде от своих соседей: к концу недели похолодает везде, возможны небольшие дожди, ночные заморозки на почве. Так что всем дачникам стоит озаботиться тем, чтобы как можно скорее завершить все дела на участках и подготовить их к зиме.

В Курской области холодно станет ближе к выходным: в субботу и воскресенье ночные и дневные температуры отличаться особо не будут – в районе плюс 9. В ночь с воскресения на понедельник возможен мокрый снег и усиление ветра. Такая же погода ждёт Белгородскую, Воронежскую и Липецкую области.

Прогноз погоды до конца недели в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург похолодание пришло уже сегодня – сейчас в городе на Неве воздух остыл до плюс 9, в некоторых район Северной столицы, а также в Ленинградской области идёт дождь, а порывы ветра составляют 5-9 метров в секунду.

Конец недели опустит столбики термометров до плюс 5, к выходным ещё ниже, возможен снег. Но, расстраиваться не стоит. Как обещают метеорологи, тепло вернётся в СПб в начале последней декады этого месяца – на регион надвигается циклонический фронт, так что до зимней погоды в Северной столице пока далеко.

Погода в Поволжье

В Поволжье всё как-то непонятно и странно: местами заморозки, а местами – почти лето. Например, Оренбургская область уже под властью нешуточных холодов и в некоторых районах температура падала уже даже за минус 10 по ночам. Там ветер, а днём не выше плюс 3-5.

Башкирия и Татарстан делят между собой тёплый фронт: днём градусники показывают в этих республиках плюс 17-19, ветер редкость, а по ночам плюс 9-11. Местные жители торопятся на дачи, в лес за грибами, которых в этом году очень много, да каждые выходные надеются закончить сезон шашлыков.

На этой неделе похолодание, которое планируется практически по всей стране, жителей Поволжья видимо не затронет. До выходных здесь будет стоять комфортная погода погода, не везде солнечно правда, но без дождей и ветра, температура в разбросе от плюс 15 до плюс 23.

Так что Самарской и Саратовской областям, Татарстану, Башкирии и даже Оренбуржью доставать пуховики и ждать первый снег пока не стоит: синоптики обещают, что циклон, принесший удивительное тепло в регион, здесь ещё задержится.

Похолодание в Сибири. Прогноз погоды на 7 дней

В Южной Сибири уже почти зима: выпал настоящий снег, а морозы фиксируют как днём, так и ночью. Синоптики сообщают, что это случилось на неделю раньше срока и все, кто не успел «переобуть» автомобили, совершенно не обрадовались такому сомнительному погодному подарку. Ситуация на дорогах усложнилась очень сильно.

Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская области в ближайшие дни окажутся под властью холодного фронта. Метеорологи предупреждают, что все эти регионы ждут затяжные ливни, перемежающиеся с мокрым снегом, заморозки и гололедица. После 19 числа ветер усилится и порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду. Такая погода в начале последней декады октября будет уже во всей Сибири без исключения.