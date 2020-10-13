Ромир рассказал об этапах перехода россиян к новой реальности из-за пандемии

За время пандемии у россиян появились новые привычки, которые помогли им перейти к «новой реальности», говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) и холдинга Ромир «Российские потребители - новая реальность».

«Российские потребители прошли через пять стадий COVID-19», - говорится в документе.

Затишье перед бурей, - с января по март, когда коронавирус казался внешней проблемой, не касающейся России, далее последовал второй этап – «вспышка и закупка впрок», который пришелся на нерабочие дни, третьим этапом – с мая по июнь - стало изменение привычек россиян, четвертым и пятым «восстановление после пандемии и новая реальность», говорится в документе.

Последние два этапа специалисты относят к периоду с июня по сентябрь, когда количество выздоровевших от коронавируса превышало число заразившихся, а все карантинные ограничения были сняты. Россияне пытались «наверстать упущенное, делая покупки во всех основных товарных категориях», а заведения общепита восстановили трафик, говорится в исследовании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России на сегодня создана система по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которая позволит при нынешнем росте заболеваемости не переходить к полному локдауну.

Чиновник также сообщил, что главным приоритетом для власти являются «жизнь и здоровье людей, а все остальное следует далее». Он также заявил, что в России создан большой запас прочности по сравнению с весной текущего года, когда наблюдалась первая волна эпидемии.