Ростов-на-Дону вводит ограничения из-за коронавируса

Администрация города Ростов-на-Дону распорядилась прекратить проведение спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, запретить курение кальянов во всех общественных местах и ограничить работу предприятий общественного питания до 22 часов. Предприятия общественного питания, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование, должны быть закрыты.

Департаменту транспорта города поручено следить за соблюдением масочного режима и «принять меры по корректировке графиков движения общественного транспорта по городским маршрутам, с учетом недопущения скопления граждан на остановках и переполнения общественного транспорта».

Ранее в двух городах Волгодонске и Новочеркасске так же ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

12 октября на территории Ростовской области было зафиксировано новых 274 случая выявления заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Месяцем ранее в области фиксировалось около 160 заражений в сутки.