Рубль не знает, куда двигаться

Новостной фон продолжает оставаться для отечественной валюты неблагоприятным, однако падение, начавшееся утром, снова замедлилось. Начав торговую сессию с отметок 77,21 рубля за доллар и 90,96 рубля за евро, к 17:10 мск, рубль оказался на уровнях 77,22 рубля за доллар и 90,76 рубля за евро.

Такая остановка связана с новостью о рассмотрении ЦБ создания цифрового рубля. Однако принципиально картину для рубля это не меняет. На российский рубль продолжают давить геополитические конфликты на границе, санкционные риски, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным и ситуация с пандемией.

В отдельных странах вновь возобновляются ограничения на мобильность граждан и деятельность предприятий. В России темпы заражения по официальным данным уже заметно превысили майские пиковые показатели, установив абсолютный рекорд по новым случаям. Это создает значительные риски очередного локдауна.