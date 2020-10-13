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Сезон отчетов в США становится витриной для масштабных изменений бизнеса

Москва, 13.10.2020
Сезон отчетов в США в этом году становится не только отрезком публикации компаниями финансовых результатов, но и в первую очередь витриной для представления изменений бизнеса, отвечающих вызовам времени. Эти изменения инвесторы будут оценивать с прицелом на будущее.
#Бизнес
#Экономика
  • Сезон отчетов в США становится витриной для масштабных изменений бизнеса

Фото из открытых источников

В США стартовал сезон отчетов. Это очень важное событие, так как позволит понять, как меняется мир после сильнейшего экономического шока в первой половине этого года, как компании приспосабливаются к новым реалиям, и самое главное, как они меняют свой бизнес, чтобы соответствовать духу времени.

В понедельник о масштабной реструктуризации объявила The Walt Disney. И хотя отчитываться за третий квартал она будет позже, рассказать об изменениях решено было сейчас. Пандемия очень сильно ударила по многим направлениям бизнеса DIsney и почти полностью разрушила кинобизнес.

Реорганизация будет направлена преимущественно на переход к прямому взаимодействию с потребителем (direct-to-consumer), что позволит создавать контент, минуя посредников между студией и зрителями.

Очевидно, Disney не единственная компания, которая будет меняться, и следить за тем, как трансформируются известные на весь мир корпорации будет особенно интересно.

Ну а сегодня свои финансовые отчеты представит ряд крупных банков, в том числе JPMorgan Chase и Citigroup.

Кардинальных изменений в бизнесе банков, конечно ждать не стоит, все-таки финансовый сектор имеет ряд ограничений, однако будет крайне любопытно узнать, как банкиры переживают кризис, учитывая, что на них легла колоссальная нагрузка. Многие люди остались без работы, поэтому рост неплатежей по кредитным обязательствам очевиден.

Еще более любопытно будет взглянуть, как меняются авиакомпании. Сегодня свой отчет представит Delta Airlines. Авиаотрасль в этом году пострадала едва ли не сильнее всех, ведь долгое время пассажирские авиаперевозки были остановлены, да и сейчас количество рейсов далеко от докризисных уровней. А тут еще и вторая волна коронавируса.

Стоит сказать, что многие эксперты позитивно смотрят на этот сектор экономики, несмотря на все трудности.

«Я верю в авиакомпании, в частности на пике кризиса рекомендовал покупать акции Delta Airlines. Возможно, это инвестиция в долгую, но она должна принести плоды. Рано или поздно люди вернутся к нормальной жизни и будут много летать. Особенно в Штатах, где внутренние авиаперелеты очень развиты. К тому же, Конгресс выделяет авиакомпаниям финансовую помощь, и это придает дополнительного оптимизма», - считает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Также крайне позитивный взгляд на авиасектор высказывает ведущий аналитики QBF Олег Богданов. Он уверен, что авиакомпании смогут пережить трудные времена, так как имеют большой запас наличности, а в будущем смогут наверстать упущенное. К слову, Богданов высоко оценивает перспективы всего транспортного сектора, так как в любое время, даже в самое тяжелое, товары и услуги продолжают доставляться до потребителя.

Добавим, сегодня еще до открытия торгов свои отчеты также представят BlackRock и Johnson & Johnson.

А впереди нас ждут результаты компаний других секторов, и это, как уже было сказано выше, представляет интерес в первую очередь в с точки зрения трансформации бизнеса и всей экономики.

Стремоухов также отмечает, что практически все сектора экономики в этом году стали более технологичными. Едва ли не каждая компания старается оптимизировать свои рабочие процессы, упростить каналы связи с клиентами и сократить издержки в первую очередь за счет новых технологий.

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