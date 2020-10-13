США осудили Турцию за возобновление геологоразведки в Средиземном море

Официальный Вашингтон осудил решение Анкары возобновить геологоразведку в спорных районах Средиземного моря. «Заявление Турции в одностороннем порядке усиливает напряженность в регионе и намеренно затрудняет возобновление важнейших предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО – Грецией и Турцией... Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией», – говорится в заявлении Государственного департамента США.

Вчера, 12 октября, турецкое геологоразведочное судно «Оруч Реис» вышло в море для геологоразведочной деятельности в Восточном Средиземноморье.

Ранее турецкие суда вели геологоразведку недалеко от части Кипра входящую в ЕС и около греческого острова Кастелоризо. Греция потребовала от Турции прекратить работы в чужих территориальных водах.

На саммите руководителей стран Евросоюза, который прошел со 2 по 4 октября, было принято решение, что в случае продолжения геологоразведочных работ против Турции будут введены санкции ЕС.