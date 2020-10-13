США предложили России заморозить ядерные арсеналы двух стран

Вашингтон готов продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов России и США – заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы сообщили России, что, по сути, хотим продлить новый ДСНВ на некоторое время, но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение или замораживание своих ядерных арсеналов, мы готовы сделать то же самое», – цитирует Биллингсли ТАСС.