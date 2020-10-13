Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум.

Она заявила, что через 13 дней в стране начнётся всеобщая бессрочная забастовка, если власти Белоруссии не выполнят требования оппозиции, передаёт РИА Новости.

Тихановская также озвучила эти условия: Лукашенко должен объявить о своей отставке, насилие на улицах должно быть полностью прекращено, а все политзаключённые освобождены.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», – говорится в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что 12 октября, в Минске прошла акция протеста пенсионеров, которые требовали отставки Александра Лукашенко. Для разгона пенсионеров милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

После того как силовики разогнали шествие в центре города, протестующие переместились на окраины. В некоторых районах столицы Белоруссии участки несанкционированных акций строили баррикады и жгли автомобильные покрышки.

Напомним, акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.