ЦБ решается на цифровой рубль

В России появятся три рубля

Российский финансовый регулятор опубликовал консультативный доклад, в котором анонсировал обсуждение и оценку возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. «Отвечая на меняющиеся потребности граждан и бизнеса, Банк России будет проводить соответствующую работу в тесном контакте с обществом», — говорится в сообщении ЦБ.

Общество формирует запрос на повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий. Многие центробанки активно обсуждают введение цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ; central bank digital currencies, CBDC), отметили в ЦБ.

Банк России поясняет, что цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую он будет выпускать в дополнение к существующим формам денег — наличным и безналичным рублям. Цифровые рубли можно будет зачислять на личные электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей, причем как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к Интернету. Граждане и предприятия смогут свободно переводить деньги из одной формы в другую — то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно.

При этом, подчеркнули в ЦБ, необходима разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. Тогда цифровой рубль сможет объединить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег.

До недавнего времени ЦБ РФ выступал как критик идеи национальной цифровой валюты. Такой была и реакция банка на подобную инициативу Китая, где с этим нововведением связывают возможность преодоления гегемонии доллара. Год тому назад на форуме «Финополис» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала на то, что создание национальной цифровой валюты для РФ может быть сопряжено с большим количеством рисков, а ее преимущества не являются очевидными. Она ссылалась при этом на результаты проведенного специалистами Центробанка исследования.

В то время в ЦБ стремились компенсировать преимущества криптовалют (теперь чаще говорят о «цифровых деньгах») дополнительными техническими решениями. Актуальным было введение система быстрых платежей. Но все-таки смена приоритетов произошла.

Создание цифрового рубля — это попытка не отставать от мировых финансовых и цифровых технологий, а также — необходимость дифференцировать финансовую модель внутри страны с целью создания максимально удобных каналов для расчетов в обществе и экономике, считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Цифровой рубль в перспективе может снизить часть издержек компаний или граждан на расчеты за те или иные услуги. Также формирование цифрового рубля — это дополнительная платформа для развития отдельных направлений и отраслей в экономике.

Это способствует формированию новых услуг, а значит, создаст дополнительные рабочие места в области высоких технологий. А до этого момента понятие «цифровая валюта» являлось тем, что нельзя было рассматривать в рамках закона нашей страны, напоминает эксперт.

В случае если идея с таким рублем будет реализована, у цифрового рубля будет больше преимуществ перед безналичными средствами на пластиковой карте, поскольку согласно задумке регулятора, им можно будет расплачиваться, даже если в месте совершения сделки или покупки отсутствует интернет. С другой стороны, именно этот момент пока сложно себе представить — поскольку, видимо, технология применения цифрового рубля еще не разработана.

«В целом полагаю, что реальный цифровой рубль мы сможем увидеть в перспективе двух-трех лет. Пока еще эта идея до конца не утверждена и находится на стадии рассмотрения, также потребуется время для корректировки законодательства, регулирующего оборот таких средств и технологий, которые потребуют массового внедрения», — говорит Антонов.

Пока это сложно понять

Цифровые валюты центральных банков — эта тема всплывает все чаще, указывает генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон. Очевидно, что банки по достоинству оценили бурный рост крипторынка в текущем году, не зря буквально недавно и ЕЦБ заявил о выпуске цифрового евро. Некоторые эксперты склонны видеть в цифровых валютах регуляторов разумный компромисс между фиатными деньгами и криптовалютой, отмечает он.

Со своей стороны, Майкл Росс-Джонсон не склонен видеть за официальными цифровыми деньгами преимуществ, характеризуя их как попытку финансовых структур сохранить контроль над системой в эпоху тотальной цифровизации. По его мнению, поскольку эти валюты будут иметь единого эмитента, они сохранят те же недостатки, которые присущи фиатным валютам, в отличие от криптовалют. Никто из нас не может доверять CBDC, потому что центробанк может влиять на ее эмиссию и стоимость, говорит банкир, указывая при этом на предпочтительность стейблкоинов, запущенных на блокчейн платформах, например Ethereum и Tron.

А по мнению Олега Шибанова, директора Финансового центра «Сколково-РЭШ» и профессора МШУ «Сколково», инициатива Банка России — это отличная возможность дать не только финансовым организациям, но и другим компаниям, и людям получить доступ к счетам в Центральном банке.

По экономической сути, «цифровой рубль» не отличается от привычных электронных записей на счетах или депозитах в коммерческих банках, отмечает он. Но юридически деньги будут находиться на счёте в Банке России, который всегда может вернуть любые суммы.

Это скорее замена счетам до востребования и особенно наличным, если быстро будет сделана инфраструктура для работы с «цифровым рублём», поясняет Олег Шибанов. Для граждан изменение будет незначительным, так как для них и так депозиты до 1.4 млн.руб. с процентами были застрахованы в АСВ. Для юридических лиц это может оказаться даже более полезным.

Наверняка это полезно с точки зрения расширения инструментов, доступных фирмам и гражданам, и вероятно — для финансовой стабильности. Сложностью может быть, заключает он, некоторая конкуренция за средства между ЦБ и коммерческими банками: люди могут доверять ЦБ больше, чем комбанкам.

В общем-то, это реалии, которые пока достаточно сложно осознать людям, не связанным профессионально с финансами и финтехом. Но когда-то ведь и банкомат казался заморской диковиной. «Пластик» вместо сберкнижки — экстравагантной затеей.

Надо полагать, что обсуждение, затеянное ЦБ, является шагом к практическому внедрению цифровых денег, и ничем иным. А значит, рано или поздно они превратятся в обиходную вещь. Последствия же появления цифрового рубля для финансовой системы страны, и не только страны — мира, еще предстоит оценить.