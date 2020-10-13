У переболевших коронавирусом выявлены новые осложнения

Переболевшие коронавирусом COVID-19 рассказывают о новых осложнениях, которые появляются после выздоровления. В частности, некоторые из них жалуются на проблемы с мыслительными функциями. Например, жительница Австралий описала это явление как «туман в голове», предположив, что это сравнимо с когнитивной дисфункцией, пишет The Guardian.

«Я уже завершила курс лечения, вируса у меня нет, лёгкие в норме, но всё равно не могу работать более 1-2 часов в день. Даже обычный поход в магазин для меня стал проблемой. А иногда всё, что я могу делать, – это просто лежать в постели», – призналась женщина.

Кроме того, она рассказала, что испытывает трудности с речью, приготовлением еды и составлением электронных писем. В свою очередь жительница Нью-Джерси подчеркнула, что из-за аналогичных осложнений она не может устроится на новую работу.

Как пояснили в Академии клинической нейропсихологии США, «туман в голове» действительно встречается у переболевших COVID-19. Также у некоторых могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями, что практически полностью соответствует последствиям сотрясения мозга.

Подобные осложнения у переболевших коронавирусом, как предполагают специалисты, могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Данные о причинах таких проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. Поэтому пока сложно определить, сколько времени это может продолжаться.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 13 868 новых больных, что стало суточным антирекорд по заражениям за всё время пандемии. Прежний максимум был установлен 11 октября – 13 634.

Всего к утру 13 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 326 178. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 031 785 (+7 550), активных случаев – 271 427 (+6 074). Жертвами коронавируса в РФ стали 22 966 человек – 244 за последние сутки. Этот показатель также стал рекордным с начала эпидемии. Предыдущий суточный рекорд по погибшим был установлен 29 мая – тогда от COVID-19 умерли 232 человека.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 618 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+557), Подмосковье (+420), Ростовская область (+277) и Нижегородская область (+274).

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.