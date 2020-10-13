В Минске неизвестные забросали здание милиции коктейлями Молотова

В Минске неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Советского управления внутренних дел.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МВД Белоруссии, инцидент произошёл рано утром 13 октября. Известно, что всего неизвестные бросили в здание милиции три бутылки с зажигательной смесью. Одна из них попала в служебный автобус, в результате тот загорелся.

В настоящее время на месте происшествия работают члены специально созданной оперативно-следственной группы.

Возбуждено уголовные дела. Предполагаемые преступники объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что 12 октября, в Минске прошла акция протеста пенсионеров, которые требовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Для разгона пенсионеров милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

После того как силовики разогнали шествие в центре города, протестующие переместились на окраины. В некоторых районах столицы Белоруссии участки несанкционированных акций строили баррикады и жгли автомобильные покрышки.

Напомним, акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.