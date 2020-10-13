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В России установлен рекорд по новым случаям COVID за сутки

Москва, 13.10.2020
  • В России установлен рекорд по новым случаям COVID за сутки

ТАСС

В России за сутки выявлено 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах России, передает оперштаб. Первый антирекорд был отмечен 11 октября, когда число заболевших в России достигло 13 634 новых случая. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 326 178 случаев инфицирования COVID-19.

Число летальных случаев за последние 24 часа достигло 244 человек, в общей сложности число жертв коронавирусной инфекции выросло до 22 966. Выписано из российских больниц 7 550 человек, за весь период успешно перебороли заболевание 1 031 785 пациентов.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 4618 инфицированных. На втором месте Санкт-Петербург (+557), на третьем продолжает оставаться Московская область (+420). В пятерку регионов с наибольшим приростом заболевших вошли Ростовская область (+277), Нижегородская область (+274).

В десятке - Воронежская область (+211), Свердловская область (+208), Архангельская область (+198), Ханты-Мансийский АО (+197) и Красноярский край (+184).

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