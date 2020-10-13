В США начинается битва за Верховный суд

С заседания юридического комитета сената конгресса США началась борьба за контроль над, возможно, самой важной, в сегодняшней Америке инстанцией — Верховным судом. От того, кто в ней выиграет, демократы или республиканцы, может быть, зависит то, что окажется во главе страны на ближайшие пять лет.

В ходе четырехдневных обсуждений сенаторы должны утвердить либо не утвердить кандидатуру Эми Кони Барретт, предложенную Дональдом Трампом. Хотя, собственно, вопрос «утвердить или не утвердить», по крайней мере, на вторник не стоит. Трампу, по-видимому, удалось преодолеть колебания отдельных сенаторов-республиканцев и теперь все сенатское республиканское большинство проголосует «за». Если, конечно, дело дойдет до голосования.

Но может и не дойти. И дело даже не в том, что в ходе обсуждения кандидатуры Барретт в юридическом комитете сената демократы без устали напоминали своим коллегам, что, когда четыре года назад так же перед выборами освободилось место Верховного судьи, было решено поступить в соответствии со сложившейся в США еще со времен Авраама Линкольна традицией. То есть, назначать судью доверили победителю президентских выборов.

Сенатор Камала Харрис, которая теперь все чаще говорит от имени всей Демократической партии, прибегла еще к медицинской аргументации. Обратившись к комитету по видеосвязи. Харрис напомнила, что у некоторых сенаторов диагностирован коронавирус. И призвала по этой причине отложить слушания, так как под угрозу может быть поставлена жизнь обслуживающего персонала Капитолия. То есть, запахло угрозой бойкота демократами процедуры утверждения Барретт.

Как действовать в сложившейся ситуации республиканцы и Трамп, по-видимому, пока не решили. Ясно только одно: утвердить Барретт они хотят, во что бы то ни стало. Если она станет судьей Верховного суда, в этой инстанции неоспоримое большинство будет у так называемых консерваторов — людей, близких по своим убеждениям, Республиканской партии. Тщетно Барретт пытается убедить, что судья (то есть она) может руководствоваться только буквой закона, а никак не своими политическими пристрастиями. В нынешней поляризованной Америке ей не верят.

Контроль над Верховным судом даст республиканцам преимущество, если в этой инстанции будут оспариваться результаты выборов 3 ноября. А Трамп уже дал понять, что, проиграв, путем судебных тяжб он обязательно пойдет. Кроме того, в случае весьма вероятного успеха на выборах кандидата демократов Джо Байдена, его победа, во многом, обнулится. Раз в Верховном суде консерваторы получат твердое большинство, они смогут годами тормозить все начинания неугодного им главы государства. Благо, судья назначается пожизненно. Ни снять, ни как-либо убрать его с должности президент не имеет полномочий.

Прецеденты войны исполнительной и судебной ветви власти в США уже были. Вспомним 1930-е годы, когда «новый курс» Франклина Делано Рузвельта встречал мощное противодействие Верховного суда. Контуры новой войны такого рода уже просматриваются. Вскоре после ноябрьских выборов в Верховном суде будет рассмотрена законность реформы медицинского страхования, инициированной Бараком Обамой и поддерживаемой Байденом. Obamacare давно стала притчей во языцех для республиканцев. Они считают эту реформу крайне неудачной и популистской, способом заставить американский средний класс платить за бедняков, сидящих на пособиях по безработице. Поэтому нетрудно предугадать каким окажется вердикт судей-консерваторов.

Наконец, Верховный суд, может статься, будет последним бастионом республиканцев во власти. Нижнюю палату конгресса, Палату представителей, они и так не контролируют, и демократы там большинство не потеряют. А вот в результате намеченных на тот же ноябрь перевыборов 33 из 100 сенаторов, большинства в верхней палате республиканцы вполне могут лишиться. Тогда уже судья-консерватор в высшей судебной инстанции страны точно не появится.

Словом, чтобы добиться утверждения Барретт, Трамп готов на все. Но так же на все готовы пойти и его оппоненты. В том числе, они не прочь покуситься на вековые устои американской демократии. Число членов Верховного суда не менялось с 1869 года. Какими бы сложными ни были взаимоотношения конгрессменов и президентов с этой инстанцией, судей как было девять, так и оставалось. Манипулировать численностью Верховного суда, вводя туда своих сторонников, еще никто не решался. А демократы готовы решиться, тем более, что их избиратели, похоже, не против. Сейчас Трамп в ходе своих предвыборных мероприятий всячески поминает момент дебатов кандидатов в вице-президенты, Майкла Пенса и Камалы Харрис. Пенс прямо спросил своего оппонента, собираются ли демократы расширить состав Верховного суда? Заулыбавшись, Харрис долго говорила о том, что назначать судью до президентских выборов – это плохо и не соответствует американским традициям. Но ответа на вопрос Пенса она так и не дала.