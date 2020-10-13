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В ЦБ рассказали о введении цифрового рубля в России

Москва, 13.10.2020

Уже в ближайшее время цифровой рубль может стать в России новой формой денег наряду с наличными и безналичными.

Как поясняется в консультативном докладе Центробанка, если наличные деньги выпускают в виде банкнот с уникальным номером, а безналичные — это записи на банковских счетах, то цифровые деньги получат специальные коды, которые будут храниться в электронных кошельках. Другими словами, переход цифровых рублей от одного пользователя к другому станет сопровождаться передачей этих кодов.

Также сообщается, что пользоваться цифровыми деньгами можно будет при помощи гаджетов и других носителей. Причём не только в онлайн-режиме, но и в отсутствие доступа к Сети и мобильной связи.

Уже известно, что регулятор собирается вести разработку нового вида денег постепенно. Первоначально будет дана оценка возможностей, затем определена концепция с учётом общественных консультаций. После чего цифровой рубль запустят в пилотном формате для ограниченного круга пользователей. И только потом цифровые деньги войдут в общий оборот.

Говоря о плюсах цифровых рублей перед уже имеющимися, в ЦБ подчёркивают, что новый вид российской валюты дополнит денежное обращение и поспособствует укреплению российской экономики. Помимо этого, прозрачность расчётов станет значительно выше, а риски нечистоплотности и мошенничества – сократится.

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