Акции дня: X5 Retail group торгуется лучше рынка

Котировки одного из крупнейших ритейлеров РФ пользовались популярностью накануне объявления операционных результатов по итогам третьего квартала 2020 года. Рынок ожидает, что показатели будут сильные. За дневную сессию в среду бумаги выросли на +5,21% до 3030 рублей за акцию.

Спрос на бумаги повышает интерес инвесторов к потребсектору в период пандемии, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По мнению эксперта, имеет смысл держать «длинные» позиции с учетом рисков возможной фиксации прибыли.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии снизился на +0,95% до 2856,08 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,36% до 1160,3 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:46 мск составила 43,22 долларов за баррель (+1,81%). Российская валюта слабела – 77,5 рублей за доллар.