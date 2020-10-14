Банк России возобновил очные проверки банков

Банк России возобновил проведение очных проверок банков после периода самоизоляции, но инспекционная активность все еще очень низка. Как пишет «Коммерсантъ», до пандемии регулятор совершал свыше десяти проверок в месяц, а сейчас речь идет лишь о единицах, что потенциально создает проблемы для сектора, так как контроль за ним реально ослаблен.

Так, в июне и июле ЦБ завершил по одной проверке в банках, в августе — три, а в сентябре отчитался о двух. Для сравнения: в сентябре 2019 года регулятор провел 14 проверок. В январе было 18 проверок, в феврале — 22, в марте — 16, в апреле, с которого начался полноценный карантин в стране,— одна, в мае — ни одной. До пандемии ЦБ в среднем ежемесячно сообщал о завершении более чем десяти проверок в банках.

«С апреля по июнь проводились отдельные внеплановые проверки, вызванные неотложной надзорной необходимостью. Плановые проверки были временно приостановлены. С июля были возобновлены как ранее начатые, так и новые проверки — всего более 60 кредитных организаций»,— сообщили в ЦБ изданию. Однако, согласно публичной информации, на начало октября известно лишь о двух завершенных проверках.

В ЦБ уверяют, что сейчас банковский надзор все в большей степени может решать свои задачи дистанционно. При этом складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность экспертов: даже полноценные проверки не гарантируют выявления всех проблем. Из-за этого у власти могут возникнуть предпосылки к применению дополнительных мер помощи банков, в том числе их докапитализации.

Коронавирус повлиял на работу многих проверяющих органов, не только Центробанка, отмечает основатель финтех-платформы Talkbank Михаил Попов. Многие госорганы перешли на закрытый или ограниченный режим работы. Большинство из них взаимодействовали со своими контрагентами только в электронном формате. Центробанк сокращал проверки банков на время локдауна, и сейчас тоже их сокращает в связи с ростом заболеваемости. Но это не значит, что ЦБ перестал контролировать ситуацию в банках. Для этого у него есть множество онлайн-мониторингов и онлайн-отчетность. Регулятор может запрашивать документацию в электронном формате у банков и связанных с ними лиц, поэтому эксперт не считает, что ситуация в банках выходит из-под контроля со стороны регулятора.

Понятно, признает Михаил Попов, что пандемия негативно влияет на банки. Поэтому Центробанк выполнил ряд действий для снижения нагрузки в отношении требований к резервам и средствам. Банкам неоднократно предлагались льготные фондирования, то есть банк мог занимать у Центробанка по льготным условиям, в том числе снижение ставки рефинансирования, направленное на облегчение ситуации в банках.

Поэтому, уверен банкир, говорить, что Центробанк не проверяет банки, неправильно, хотя, конечно, коронавирус оказывает негативное влияние на всю банковскую сферу. Могут возникнуть явления, которые потребуют участия государства, которое уже участвует в поддержке банков, но пока неперсонализированно, с помощью общих программ. И обстановка, конечно, будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Угроза второй волны коронавируса вновь вынуждает Банк России сократить график проверок, признает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Это вызывает опасения со стороны ряда авторитетных экспертов относительно возможности ЦБ адекватной оценки реального состояния дел в кредитных учреждениях. Предполагается, что на фоне угрозы второй волны пандемии масштаб накопленных проблем в банках может разрастись, что потребует принятия мер их поддержки на государственном уровне.

Разумеется, отмечает эксперт, проблема наращивания долгов существует, являясь следствием падения доходов населения и трудностей, с которыми сталкивается бизнес в сложившихся реалиях. Для ряда небольших и средних кредитных организаций этот процесс окажется фатальным и наличие или отсутствие выездных проверок Банка России этого факта не изменит. Слабые уйдут с рынка.

В 2020 году Банком России проделана колоссальная работа по оздоровлению банковского сектора и масштабы предстоящих неизбежных проблем с рядом кредитных организаций никак не сопоставимы с периодом 2014-2017 годов, когда было отозвано 327 банковских лицензий и еще около 30 банков прошли процедуру санации. В текущем году свое существование прекратили 27 банков, причем 17 из них ушли с рынка вполне цивилизованно: через добровольную ликвидацию или присоединение.

Следует согласиться с заверениями ЦБ о росте эффективности дистанционного банковского надзора, говорит Анатолий Гожий. Основные проблемы кредитных учреждений, связанные с некачественными активами или ликвидностью, выявляются на стадии исследования отчетности банков. В этом смысле регулярные плановые проверки играют скорее дисциплинирующую, нежели аналитическую роль. При возникновении подозрений в наличии особых зон риска в деятельности конкретной кредитной организации, связанных с противозаконными действиями, выявленных как в процессе изучения отчетности, так и благодаря информации от клиентов банков, практика внеплановых проверок незаменима. Она будет играть все более возрастающую роль в системе банковского надзора.