Человек «сверху»

Недавние отставки губернаторов привели к смене власти в двух регионах России, ситуация в которых традиционно играет особую роль во внутренней политике РФ.

Белгородская область в течение нескольких десятилетий играла «модельную» роль в плане диверсификации экономики и создания властью условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. По такому показателю, как валовый региональный продукт, Белгородчина превзошла Подмосковье, Свердловскую область и Краснодарский край. Произошедшая в регионе смена высшего должностного лица закономерно поставила перед федеральными и местными элитами вопрос: сохранит ли область за собой статус «локомотива роста»?

Почти одновременно произошла смена губернатора в одном из наиболее «сложных» и в то же время стратегически важных регионов Северного Кавказа — республике Дагестан.

В обоих случаях кадровые решения Кремля вызвали множество вопросов. «Эксперт-Online» опросил политологов и выяснил их мнение о причинах смены глав регионов, задачах и возможных последствиях смены власти на региональном уровне.

Область, оставшаяся без «мотора»

Внутри экспертного сообщества отсутствует консенсус относительно причин отставки Евгения Савченко.

Так, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков обозначил в качестве оснований для удаления Савченко с поста главы региона возраст экс-губернатора и отсутствие у него достаточно большого личного рейтинга, чтобы обеспечить высокий уровень поддержки «Единой России» в ходе грядущих выборов в Госдуму.

«Савченко был одним из самых возрастных губернаторов, к тому же ещё и «политическим долгожителем», 27 лет управлявшим областью», — заявил политолог. — «Ввиду того, что сейчас администраторы внутренней политики стараются омолодить все институты власти, начиная от внедрения "молодых технократов" в регионах и заканчивая Госдумой-2021, есть основания полагать, что будут заменены практически все руководители субъектов в возрасте свыше 60 лет. Кроме того, сейчас важная задача для глав — тянуть рейтинг ЕР на выборах в парламент, а у Савченко не было достаточно высокого личного рейтинга для решения этой».

С этой точкой зрения полностью не согласен Владимир Слатинов — доктор политических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского государственного университета.

Как отметил эксперт, в рамках белгородского кейса мы можем наблюдать пример того, когда отставка губернатора происходит вопреки его желанию. Произошедшее сложно расценивать как добровольный уход главы региона со своего поста. В ходе встречи с президентом в сентябре 2017 года победивший на выборах главы Белгородской области Савченко прямо заявил, что его новый срок в должности является и последним. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что видит в Савченко человека, способного подготовить в течение ближайших лет достойную будущую команду для Белгородской области. Фактически президент публично наделил губернатора привилегией подобрать себе приемника на посту главы области. Савченко крайне удачно провел выборы в региональное заксобрание в сентябре 2020 года: уровень поддержки «Единой России» в области вырос, в отличие от большинства субъектов федерации. Глава Белгородчины наглядно продемонстрировал, что эффект усталости от его фигуры нивелируется успехами в области социально-экономического развития. Ожидалось, что на фоне предстоящих думских выборов 2021 года это станет дополнительным аргументом в пользу сохранения за Савченко позиции губернатора.

Однако в итоге «вечный», как многим казалось, глава Белгородской области покинул свой пост за 2 года до истечения срока полномочий. Некоторые эксперты объясняют произошедшее слухами об ухудшении здоровья Савченко. Однако рассуждения на эту тему мелькают в СМИ уже в течение 6 лет. Также сложно представить, что самочувствие Савченко достигло столь критических показателей, что продолжение исполнения обязанностей в течение ближайших двух лет стало для него непосильным бременем.

Вероятнее всего, по мнению Владимира Слатинова, причиной отставки Савченко стала мощная лоббистская атака со стороны одной из федеральных групп интересов. Под руководством экс-губернатора регион превратился в один из наиболее динамично развивающихся в экономическом плане субъектов федерации. На фоне сокращения ресурсной базы федеральных элит и падения экспортных доходов Белгородчина превратилась в более чем «лакомый кусочек» для политиков и бизнесменов федерального масштаба.

Впрочем, не следует считать, что Евгений Савченко безвозвратно утратил контроль над ситуацией в регионе. Он, вероятно, был осведомлен о грядущей отставке. В ходе сентябрьских выборов в областную думу в региональный парламент вошла большая группа руководителей крупнейших предприятий, лояльных бывшему губернатору. Новый председатель регионального парламента Ольга Павлова также во многом является «человеком Савченко». Понятно, что в рамках архитектуры региональной власти наибольшим влиянием обладает именно губернатор, однако глава региона не может игнорировать мнение думского большинства.

Расходясь во мнениях относительно причин отставки Евгения Савченко, эксперты в то же время сходятся в том, что смена власти в регионе способна породить серьезные политические и экономические риски, в том числе — связанные с отсутствием указа президента, утверждающего назначение Дениса Буцаева на должность врио губернатора.

«При Савченко в Белгородской области сложилась достаточно благоприятная экономическая ситуация, фактически Белгородская область стала своеобразным "успешным колхозом". Сейчас до сих пор не выбран преемник губернатора, за его место идёт борьба», — отмечает Илья Гращенков. — «В частности, если область всё-таки возглавит пришедший туда первый заместитель Буцаев, есть риски того, что в регион придут мусорные компании и новый полигон ТБО. Это может существенно навредить экологически чистому региону и породить экологические протесты наподобие Шиеса».

«Оценивая фигуру преемника Евгения Савченко, необходимо подчеркнуть, что он, безусловно, является для региона "варягом". С Белгородской областью Дениса Буцаева связывает только факт кратковременного проживания в регионе в далеком детстве», — указал Владимир Слатинов. — «Недоумение вызывают заявления о том, что Буцаев является членом команды Савченко, заранее выбранным экс-губернатором в качестве преемника. Врио главы Белгородской области куда уместнее обозначить как человека, близкого к окружению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, бывшего генерального прокурора Юрия Чайки и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева».

По мнению Владимира Слатинова, смена главы региона знаменует собой начало конца созданной им модели социально-экономического развития. Евгений Савченко выступал для нее в роли «мотора». В рамках выстроенной им модели «кумовского капитализма» губернатор исполнял функцию ментора, обеспечивающего восприятие его подчиненными инновационных управленческих практик. Денис Буцаев представляет собой принципиально иной типаж губернатора. Это технократ, выпускник курсов РАНХиГС, созданных для подготовки будущих глав регионов как операторов национальных проектов. Он несет с собой принципиально иную культуру управления. Экономическую модель Белгородской области можно было бы сохранить лишь в двух случаях: если бы Евгению Савченко дали возможность самому выбрать преемника из числа членов его команды (как в случае экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева) или реализовали бы компромиссный вариант по образцу назначения Владислава Шапши на должность врио главы Калужской области. Однако даже вариант согласования фигуры нового губернатора в рамках диалога Кремля с региональными элитами в итоге был отвергнут. Впрочем, отсутствие указа президента о назначении Дениса Буцаева врио руководителя региона указывает на то, что подковерная борьба за контроль над Белгородчиной еще не завершена.

Отставка Васильева и второй этап «закручивания гаек»

Как считает Илья Гращенков, смена фигур на посту главы Дагестана объясняется наличием двух факторов. Во-первых, возрастом Владимира Васильева — он явно не вписывается в федеральный тренд на омоложение губернаторского корпуса. Во-вторых, Васильев явно рвался вернуться в Москву, так как руководство республикой было для него тяжелой задачей.

Политолог и главный редактор аналитического издания «Акценты» Антон Чаблин придерживается мнения, что отставка Васильева была обусловлена сочетанием ряда факторов, среди которых ключевую роль сыграла неспособность обеспечить поступательное социально-экономическое развитие республики.

«Мне кажется, что к отставке Васильева привел комплекс факторов», — заявил эксперт. — «Одну из главных причин озвучил Юрий Трутнев во время визита в республику: это недостаточный уровень инвестиций. Понимать это заявление следует так. Васильев, который с 2017 года целенаправленно занимался борьбой с коррупцией в Дагестане, так и не сумел перейти на следующий этап — обеспечить поступательное развитие региона, сделав его инвестиционно привлекательным, выстроив имидж безопасного с экономической точки зрения субъекта федерации».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов объясняет удаление Владимира Васильева с поста главы Дагестана тем, что экс-губернатор достиг всех целей, поставленных Кремлем на момент его назначения на должность врио.

«Отставку Васильева можно охарактеризовать при помощи следующего крылатого выражения: "Мавр сделал свое дело, мавр может уйти"», — пояснил Иванов. — «Думаю, что основные задачи, которые федеральный центр поставил перед Васильевым, он реализовал. Он показал дагестанским кланам, что высшее политическое руководство будет оказывать определяющее влияние на процесс выбора главы республики (очень сложного региона в плане политической и национальной повестки). Это всегда будет человек "сверху", обладающий большим влиянием и авторитетом (Васильев, напомню, генерал МВД в отставке). Посредством назначения Васильева Кремль продемонстрировал, что федеральный центр твердо намерен сохранить за собой роль модератора и медиатора во взаимоотношениях между различными политическими и этническими группами в Дагестане. Также было необходимо запустить процесс борьбы с коррупцией. Васильев успешно справился с этой задачей. При нем произошло большое количество арестов и задержаний крупных политических фигур. Однако сейчас назрела необходимость перехода к следующему этапу в расчистке республики от коррупционеров. Сергей Меликов в этом смысле является более подходящей фигурой. Он сравнительно молод и имеет лезгинские корни (хотя и является уроженцем Подмосковья). Его основная задача — продолжить процесс чистки республики от коррупции, продолжая политику усиления влияния федеральной власти в Дагестане, усиления контроля над местными политическими элитами».

Согласно мнению директора по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктора Потуремского, отставка Васильева была обусловлена лишь состоянием здоровья экс-губернатора.

«Насколько я понимаю, Васильев обратился с просьбой об отставке в связи с состоянием здоровья. Он действительно немолодой человек, и эта причина вполне реалистична. В данном случае прошение главы региона об отставке не имело какого-либо "двойного дна"», — заявил эксперт.

Илья Гращенков ожидает, что преемник Васильева продолжит его политику в отношении местного истеблишмента. «В Дагестане продолжат зачищать местные элиты (под видом борьбы с криминалом) и вести политику внедрения жесткой вертикали власти со стороны Москвы», — поделился своим мнением глава Центра развития региональной политики. — «Сейчас наступают непростые времена, а значит, возможные вспышки недовольства и попытки федерализации предстоит быстро и жестко купировать».

Антон Чаблин выражает сомнения в способности врио Сергея Меликова решить задачи, невыполнение которых, по мнению эксперта, стало причиной отставки его предшественника. «Честно признаться, я сомневаюсь, что Меликов с его бэкграундом человека сугубо военного (все-таки за его плечами 31 год службы во внутренних войсках) сумеет создать для Дагестана принципиально новую повестку», — заявил эксперт. — «Речь идет именно о целенаправленном формировании позитивного имиджа региона (чем, например, занимается Кадыров), о создании диверсифицированного инструментария работы с инвесторами».

По мнению Виктора Потуремского, в настоящее время основными приоритетами для нового руководства республики должны стать решение задач социально-экономического развития Дагестана и реализация мер по борьбе с эпидемией COVID-19.

«Большая проблема Северного Кавказа в целом — состояние социальной сферы», — отметил политолог. — «Занятость, уровень доходов граждан, социальные гарантии, медицинская помощь, образование — таковы наиболее значимые "болевые точки" регионов Кавказа. Решить столь масштабные проблемы Васильев до конца так и не смог, хотя в этой сфере также имелись определенные достижения. Что было вполне ожидаемо: эффективно реформировать социальную сферу в отрыве от экономики невозможно, а экономический базис региона не позволяет в короткие сроки решить стоящие перед руководством республики задачи. На мой взгляд, рассматривая итоги пребывания Васильева на посту главы Дагестана, в первую очередь необходимо отметить наличие четких и ясных приоритетов для его преемника. Это социальная сфера, экономика и третий по списку, но не последний по значению пункт — вызовы, порожденные эпидемией коронавируса».