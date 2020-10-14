Число новых случаев COVID в России впервые превысило 14 тыс. в сутки

России за сутки впервые выявлено более 14 тыс. случаев коронавируса за сутки, говорится в данных оперштаба. В общей сложности прирост составил 14 231 новый случай в 84 регионах. Нарастающим итогом в РФ зафиксировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев (+1,1%). Число летальных исходов за последние 24 часа достигло 239 человек. Выписаны из российских больниц 7 920 пациентов.

Наибольший прирост заболевших отмечен в Москве, - 4 573. За сутки в столице выписаны из больниц 1 970 человек, 52 пациента скончались.

На втором месте среди регионов с наибольшим распространение коронавируса в России остается Санкт-Петербург, где выявлены 602 заболевших. На третьем месте Московская область, в регионе 429 новых случаев. В пятерке антирейтинга Ростовская область (+280), Нижегородская область (+277). Далее следуют Свердловская область (+209), Ханты-Мансийский АО (+199) и Архангельская область (+195).